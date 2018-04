Ngày 27/4, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt Nguyễn Văn Đàn (25 tuổi, trú xã An Lộc) về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h30 ngày 26/4 tại đám cưới trong xã, Đàn thấy anh Nguyễn Trọng Dũng (22 tuổi) từ chối chén rượu do anh họ của mình mời nên to tiếng.

Đàn bực tức, về nhà lấy dao để trả thù cho anh họ. Trở lại đám cưới, Đàn đâm anh Dũng gây tổn hại 54% sức khỏe.