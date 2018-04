Bi kịch của thiếu phụ hại chết hai con, bỏ trốn 22 năm

22 năm truy tìm bị can Trần Thị Sáu, gần cuối tháng hai vừa qua, phát hiện tung tích người đàn bà này, cảnh sát đã vào cuộc. Sau khi bắt giữ Sáu, di lý về Hà Nội, cơ quan điều tra đã phục hồi vụ án. Để đảm bảo quyền lợi của bị can, Công an Hà Nội đã chỉ định ông Nguyễn Anh Thơm tham gia từ quá trình điều tra. Hiện, Sáu bị khởi tố tội Giết người theo Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.