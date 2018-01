Bayer SAS khởi kiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm thuốc trừ sâu mang tên thương phẩm "Sieu Black", "Kosau", "Newcheck" và "Goodtrix" có chứa hai hoạt chất Imidacloprid và Fipronil. Tuy nhiên, Bayer SAS - thành viên của Tập đoàn Bayer, đã đăng ký độc quyền sáng chế hai hỗn hợp này và được bảo hộ tại Việt Nam từ đầu những năm 2000 theo văn bằng sáng chế số 1928.

Sau khi phát hiện sai phạm, Bayer SAS đã khởi kiện Công ty TNHH An Nông có trụ sở tại tỉnh Long An. Vào ngày 21/11/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An ban hành bản án theo đó xác định rõ Công ty TNHH An Nông đã có hành vi xâm phạm quyền đối với bằng độc quyền sáng chế 1928. Công ty này chưa được phép của Bayer SAS mà sản xuất, đóng gói và lưu hành ở thị trường Việt Nam trong thời gian bảo hộ văn bằng.

Trước đó Bayer SAS cũng đã khởi kiện Công ty TNHH Thương mại Nông Phát (TP HCM) về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vì sản xuất, đóng gói và lưu hành thuốc trừ sâu "Sespa Gold" và "Hummer" có chứa hỗn hợp đã được bảo hộ theo văn bằng sáng chế số 1928.

Vào ngày 15/6/2016, Tòa án Nhân dân Tối cao TP HCM đã ra phán quyết cuối cùng về vụ án giữa Bayer SAS và công ty TNHH Thương mại Nông Phát, tuyên chấp nhận tất cả các yêu cầu khởi kiện của Bayer SAS. Phán quyết này cũng phù hợp với phán quyết trong phiên tòa sơ thẩm ngày 2/2/2015, trong đó kết luận rằng bị đơn đã xâm phạm quyền đối với bằng độc quyền sáng chế của nguyên đơn và tòa án cũng đã chấp nhận các yêu cầu của Bayer đối với bị đơn.

Theo đại diện Bayer SAS, các vụ kiện này là trường hợp đầu tiên mà chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế nước ngoài khởi kiện nhằm thực thi quyền chủ sở hữu sáng chế của mình tại tòa án Việt Nam. Đây cũng là một trong những vụ án đầu tiên trong lĩnh vực sáng chế được tòa giải quyết.

"Phán quyết của các tòa án đã gửi một thông điệp mạnh mẽ cho những chủ sở hữu bằng sáng chế rằng các quyền đối với bằng sáng chế của họ có thể được thực thi một cách hiệu quả tại Việt Nam", đại diện Bayer SAS nhấn mạnh.

Bayer là tập đoàn toàn cầu chuyên về các lĩnh vực khoa học đời sống, bao gồm chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp. Tập đoàn hướng đến việc tạo ra giá trị thông qua các hoạt động sáng tạo, tăng trưởng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong năm tài chính 2016, tập đoàn đã tuyển dụng 115.200 lao động và đạt doanh số 46,8 tỷ euro. Chi phí đầu tư là 2,6 tỷ euro, chi phí nghiên cứu và phát triển lên đến 4,7 tỷ euro. Những số liệu này bao gồm kết quả của nhánh kinh doanh vật liệu polymer công nghệ cao, được tách riêng trên thị trường chứng khoán với tên gọi Covestro vào ngày 6/10/2015.

Minh Trí