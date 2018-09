5 nam sinh Sài Gòn bị điều tra trong vụ án mạng

Ngày 19/9, Công an quận 9 phối hợp Công an TP HCM lấy lời khai 5 nam sinh một trường cao đẳng, do liên quan cái chết của anh Trương (29 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, tối hôm qua anh Trương chở bạn gái bằng xe máy trên đường Nguyễn Văn Tăng (quận 9) thì xảy ra cãi vã. Cô gái yêu cầu dừng xe rồi xuống đi bộ.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tối qua. Ảnh cắt từ clip.

Ngang qua 5 sinh viên đang đi bộ chiều ngược lại, cô gái thấy họ nói chuyện lớn tiếng thì cho rằng chọc ghẹo mình. Cô văng tục, nói: "Tụi mày muốn gì?".

Anh Trương cũng nghĩ nhóm nam sinh trêu bạn gái mình nên lao thẳng xe vào khiến họ ngã. Các sinh viên sau đó xông vào đấm đá anh này.

Anh Trương chạy bộ vào shop thời trang bên đường, va vỡ cửa kính lùa. Mảnh kính đâm nạn nhân bị thương nhiều chỗ. Nhóm nam sinh được cho là xông đến đánh nạn nhân.

Anh Trương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bệnh việc xác định, nạn nhân tử vong do vết thương cắt động mạnh cảnh trong bên phải, sốc mất máu.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm sinh viên khẳng định, khi chạy đến thấy anh Trương nằm dưới đất, chảy rất nhiều máu nên họ chỉ chửi rồi bỏ đi.

Nhật Vy

* Tên nạn nhân được thay đổi.