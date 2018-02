...

sản xuất thì an toàn, không hiểu bạn đang nói an toàn về khía cạnh nào? An toàn đối với sức khỏe người sử dụng hay an toàn khi tham gia lưu thông? Nước ngoài họ sản xuất là để phục vụ cho các chuyến picnic, đi cắm trại qua đêm thì có chỗ để mà nằm ngủ ban đêm, đâu phải dùng để nằm khi xe đang di chuyển đâu. Nếu nói khi phanh gấp mà nằm ít bị quăng quật nên an toàn hơn thì là điều sai lầm, xe giường nằm được thiết kế sao cho nằm chân về phía trước, dù phanh thì chân sẽ chịu lực trước, còn cái đệm hơi đặt ghế sau, khi nằm sẽ là nằm ngang xe, phanh một phát thì cả người lăng về trước, vỡ mặt trước vì nằm không thể chủ động tránh va chạm được, tất cả va chạm xảy ra đều phó mặc, an toàn hơn ở chỗ nào.