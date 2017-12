Honda CBR 150R nên mua của Thái Lan hay Indonesia?

...

theo quy định là 64 km/h ( ~ 40 dặm/ giờ ), tốc độ trên cao tốc tối đa là 104 km/h ( ~ 65 dặm / giờ ), tuy vậy hầu hết mọi người chạy quá tốc độ trên do lợi dụng luật vượt xe ( + 5 dặm / giờ ), có nghĩa tốc độ nội thành 72 km/h và cao tốc luôn chạy ở tốc độ 120 km/h ( cộng thêm 10 dặm / giờ). Tốc độ này khá cao nên đòi hỏi mọi hành động phải nhanh và dứt khoát, kể cả việc đổi làn hay hòa vào dòng xe đang lưu thông tốc độ cao từ trong hẻm. Các tài xế chạy chậm gây ra cản trở và gián tiếp tăng khả năng va chạm giao thông, hành động này cần được xử phạt là thế. Ở Việt Nam, tốc độ nội thành chỉ vào khoảng 25km/h đến 35km/h, cao tốc 60km/h đến 80km/h, một vài chỗ cho phép 100km/h nhưng tốc độ này vẫn khá chậm so với tốc độ di chuyển ở nước ngoài. Cũng chính vì điều này mà rất nhiều người Việt tại hải ngoại bị phạt lỗi chạy chậm khi họ mới bắt đầu lái xe, nguyên nhân là họ chưa quen với tốc độ và văn hóa lưu thông ở nước sở tại. May mắn thay, người Việt hội nhập rất tốt, chuyện tốc độ sau đó không là vấn đề nữa.