Động cơ của xe Chevrolet xuất xứ từ đâu?

máy yếu như ma.toy ở bên vn đắt gần gấp đôi những xe khác đó là 1 phần do các bạn quá cuồng nó nên nó nân giá lên.chứ bên đây toy và honda giá còn thua cả xe mỹ chứ đừng nói so với xe đức.còn nếu các bạn đem gtr hoặc lexus afl vào nói thì xe mỹ vẫn có những xe giá ngang với những chiếc đó.toy sau năm triệu hôi về camry với corolla thì đả mất lòng tin rất nhiều nơi khách hàng.xe nhật chỉ cần lúc accident bất cứ chiếc nào khác cũng làm chiếc xe nhật nát bét.có nhiều thánh tôi ko biết nghĩ gì mà còn lấy cả xe nhật đi so với xe đức rồi nói đức ko bằng.thua các thánh