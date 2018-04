Chi phí đổi biển số Hà Nội về TP HCM?

...

còn chưa dư dả (còn bạn nào được gia đình hỗ trợ thì ko nói).- Giá xe sh cao, gánh nặng trả góp lớn.- Nuôi xe hàng tháng khá tốn kém (so với những xe dùng chung cục máy như lead, shmode hay airblade). Xăng sh ăn rất tốn, nếu để côn zin thì chạy 1 lít xăng đường hỗn hợp chỉ được 36,37km, mình cực đi ít mà tháng vẫn phải 500k tiền xăng (muốn tiết kiệm xăng phải lắp côn thái tầm 2tr hoặc chế lại bộ côn zin mất tầm 600k, mình chọn phương án chế côn zin thì thấy đi êm hơn đáng kể và tiết kiệm xăng).- vẫn về chi phí nuôi xe. do sh ko phù hợp với đk đường xá Vn nên nếu ko chăm bảo dưỡng sớm thì cực kì nhanh xuống. Vd lọc gió dầu phải thay mới chứ ko xì khô dùng tiếp, dầu máy dầu láp nước mát nên chú ý thay sớm hơn khuyến cáo, côn nên vệ sinh liên tục, tầm 10k hoặc 2 năm là phải thay mới cả búa và bát hết 1tr vì tầm này côn đã cháy đen rồi, ko nên để thế đi tiếp sẽ mất an toàn.- bù lại cảm giác lái cực sướng, xe hơi gằn ở tốc độ thấp nhưng khi côn đã bắt ở khoảng 60,70km/h thì đi rất tít mù, ga nhạy, xác xe nặng nên tốc độ cao tầm 90 đi vẫn đầm chắc ko rung. airblade hay shmode hay piaggio ko có cửa so sánh. ngồi sh rồi thì đảm bảo ko còn thích xe ga cùng phân khối nào nữa.Đây là vài chia sẻ của mình, mong bạn sớm quyết định nhé.