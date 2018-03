Toyota Corolla hatchback thêm công nghệ đấu Honda Civic

Vốn bán ra tại Mỹ dưới tên gọi Scion iM trước khi đổi tên thành Toyota Corolla iM, mẫu xe 5 cửa cỡ nhỏ giờ đây thay tên mới cho thế hệ mới. Corolla hatchback 2019 sẽ ra mắt tại triển lãm ôtô New York diễn ra từ ngày 30/3, và là phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ. Phiên bản châu Âu đã ra mắt tại triển lãm ôtô Geneva hồi đầu tháng vẫn với tên gọi cũ là Auris.

Toyota Corolla hatchback thế hệ mới có thiết kế sắc sảo, trẻ trung.

So với thế hệ tiền nhiệm, thế hệ mới của Corolla hatchback dài hơn 38 mm (ở mức 4.369 mm) và trục cơ sở hiện ở mức 2.639 mm. Chiều rộng cũng nhỉnh hơn 30 mm cùng lúc chiều cao hạ thấp 25 mm.

Cũng giống Auris ở châu Âu, Corolla hatchback tại Mỹ sử dụng kết cấu mới TNGA của Toyota. Cabin cách âm tốt hơn nhờ vật liệu cách âm cùng những mối hàn bổ sung.

Không gian nội thất của chiếc xe 5 cửa rộng rãi. Nội thất là sự kết hợp giữa các bề mặt bóng và đen mờ. Các hộc để cốc cỡ lớn ở hai bên cửa trước và nhỏ hơn ở cửa sau.

Điều quan trọng đối với Corolla hatchback thế hệ mới là động cơ mới 2 lít chạy xăng thay chỗ cho loại 1,8 lít. Hệ thống phun xăng trực tiếp nhẹ hơn và thông minh hơn, đồng thời giảm độ rung, ồn. Hiện Toyota chưa công bố thông số cụ thể của động cơ mới. Bản cũ 1,8 lít cho công suất 137 mã lực và mô-men xoắn 171 Nm.

Thế hệ mới của chiếc hatchback sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số sàn 6 cấp mới, nhẹ hơn. Khách hàng cũng có thể chọn hộp số CVT mới.

Corolla hatchback 2019 bán ra tại Mỹ với trang bị tiêu chuẩn là gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ thứ hai gồm một loạt hệ thống gồm cảnh báo chệch làn (với hỗ trợ giữ làn), đèn pha tự động, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo người đi bộ. Trang bị tiêu chuẩn khác là 7 túi khí và camera lùi, màn hình cảm ứng 8 inch hiển thị thông tin giải trí và tương thích Apple CarPlay cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Toyota Corolla hatchback sẽ ra mắt vào cuối tuần sau, khi triển lãm ôtô New York khai mạc. Xe bán ra tại Mỹ từ mùa hè năm nay. Đối thủ cùng phân khúc gồm những cái tên như Hyundai Elantra GT, Mazda3, Chevrolet Cruze và đặc biệt là Honda Civic hatchback.

So sánh giữa Corolla iM hiện hành và Honda Civic hatchback, Civic giành phần thắng ở hạng mục tiết kiệm nhiên liệu (7,6 lít/100 km đường nội thị và 5,9 lít/100 km đường cao tốc so với 8,4 lít và 6,5 lít). Civic cũng có không gian để đồ lớn hơn với 727 lít với các ghế đều dựng, trong khi Corolla iM chỉ là 589 lít. Ngoài ra, Civic có trang bị sẵn camera lùi nhằm giúp việc đỗ xe an toàn hơn - tính năng mà đến thế hệ mới sắp ra mắt Corolla mới có.

Mỹ Anh