Thị trường ôtô Việt giảm liên tục nửa đầu 2018

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường tháng 6 đạt 21.913 xe, gồm 15.185 xe con, 6.281 xe thương mại và 447 xe chuyên dụng. So với tháng 5, ba dữ liệu trên đều giảm với mức lần lượt là 1%, 8% và 42%. Toàn thị trường giảm 5% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ 2017 lại tăng 10%.

Tính đến hết tháng 6, tổng thị trường bán được 126.086 xe, trong đó xe lắp ráp là 106.638 chiếc và xe nhập khẩu 19.039 xe. Xe lắp ráp tăng 10% trong khi xe nhập khẩu giảm tới 49% so với cùng kỳ 2017 nên kéo doanh số toàn thị trường giảm 2%.

Xe nhập khẩu giảm mạnh khiến thị trường đi xuống.

Từ đầu năm, những mẫu xe có doanh số tốt, thường xuyên lọt vào danh sách ôtô bán chạy hàng tháng như Hyundai i10, Toyota Vios, Innova, Mazda3 góp phần giúp xe lắp ráp đạt mức tăng trưởng tốt. Trong đó, i10 và Vios liên tục chiếm vị trí đầu bảng trong top 10 suốt 6 tháng qua. Chỉ một mẫu xe nhập khẩu lọt vào top 10 và cũng chỉ có mặt trong hai tháng (2 và 3) là Ford Ranger, với thứ hạng lần lượt là 4 và 7.

Mức giảm của xe nhập khẩu vẫn chủ yếu do tác động từ Nghị định 116 khi các hãng không nhập được ôtô về bán. Lượng xe về Việt Nam chủ yếu đến từ Thái Lan, chủ yếu của Honda, với các mẫu CR-V, Jazz, Accord và Civic. Xe từ Trung Quốc cũng được đưa về đều đặn, nhưng sản phẩm xuất xứ từ quốc gia này không có khả năng lấn át trên thị trường do nhiều yếu tố, đặc biệt là thương hiệu.

Trong VAMA, Trường Hải tiếp tục sở hữu thị phần lớn nhất nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, chiếm 41%. Vị trí thứ hai vẫn thuộc về Toyota với 20,9%. Cuối top 3 cũng là cái tên quen thuộc, Honda với 9,1%.

So với cùng kỳ 2017, thị phần của Trường Hải và Honda đều tăng, trong khi Toyota giảm nhẹ. Có được thị phần đáng kể khác là Ford, 7,8%, tuy nhiên con số đã giảm so với cả tháng 5 lẫn cùng kỳ 2017 so ảnh hưởng từ mức giảm của xe nhập khẩu.

Với các hãng xe sang, Mercedes tăng trưởng đều đặn mấy tháng qua chủ yếu nhờ việc kinh doanh cả xe lắp ráp và nhập khẩu. Trong tháng 6, hãng bán được 791 xe, tăng 3,7% so với tháng trước và tính đến hết 6 tháng đầu năm, doanh số mà thương hiệu này thu được là 2.941 xe. Trong khi đó, đối thủ Lexus chỉ bán được một xe trong tháng 6, nhưng vẫn là mức tăng so với tháng 5 không bán được xe nào.

