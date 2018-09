Isuzu mu-X 2018 giá từ 820 triệu - cơ hội nào trước Toyota Fortuner

Isuzu mu-X - tân binh SUV cho khách Việt

Chiều 14/9 tại TP HCM, Isuzu ra mắt mẫu xe đa dụng (SUV) mu-X phiên bản cải tiến cho thị trường Việt Nam, giá 820-1.120 triệu đồng. Xe nhập khẩu từ Thái Lan với thuế suất 0%. Phiên bản động cơ 3.0 dẫn động hai cầu lần đầu tiên xuất hiện.

Isuzu mu-X 2018 ra mắt tại TP HCM hôm 14/9 tại TP HCM.

Cách định giá của hãng xe Nhật tiếp tục đặt mu-X là một trong hai sản phẩm rẻ nhất phân khúc, bên cạnh Kia Sorento từ 799 triệu đồng. Lợi thế về giá không hẳn giúp doanh số cao khi nhận diện thương hiệu Isuzu ở mảng xe con còn khá mờ nhạt tại Việt Nam. mu-X 2018 muốn thay đổi điều này bằng việc bổ sung thêm các tính năng để tiếp cận khách Việt tốt hơn.

Mẫu SUV mới nâng số túi khí từ 2 lên 6, bổ sung tính năng hỗ trợ xuống dốc. Isuzu lần đầu cung cấp gói tùy chọn an toàn Mobileye. Hệ thống sử dụng các camera thu thập dữ liệu, cảnh báo va chạm phía trước, chệch làn, giám sát khoảng cách an toàn trước đầu xe, hiển thị giới hạn tốc độ và phát hiện biển báo giao thông. Bên cạnh những trang bị an toàn ở phiên bản cũ, mu-X 2018 tiến gần đến các đối thủ về hàm lượng công nghệ, không chỉ vừa đủ và thực dụng như trước đây.

Trên mu-X 2018 là thế hệ động cơ diesel mới. Hãng cho biết kế hoạch đưa phiên bản động cơ Blue Power loại 1,9 lít lắp cho mu-X về Việt Nam từ đầu 2018 nhưng hoãn cho đến nay vì vướng Nghị định 116. Động cơ này thay loại 2,5 lít trước đó, công suất 150 mã lực (tăng 14 mã lực), mô-men xoắn cực đại 350 Nm (tăng 20 Nm). Hộp số tự động hoặc số sàn đều 6 cấp.

Động cơ 3.0 mới kèm hộp số tự động AT, công suất 177 mã lực, mô-men xoắn cực đại 380 Nm có trên bản cao nhất dẫn động hai cầu, đẩy mức giá mu-X ngoài một tỷ. Phiên bản cũ của mu-X tại Việt Nam giá 899-960 triệu đồng.

Phiên bản Giá (triệu đồng) Isuzu mu-X B7 1.9 4x2 MT 820 Isuzu mu-X Prestige 1.9 4x2 AT 960 Isuzu mu-X Prestige 3.0 4x4 AT 1.120

Ngoài những nâng cấp kể trên, mu-X 2018 thay đổi nhẹ thiết kế nội, ngoại thất. Mặt ca-lăng và đèn pha Bi-LED Projector mới. La-zăng 18 inch. Xe thay màn hình hiển thị ở khoang lái lớn hơn, loại 8 inch. Hãng bổ sung hai cổng sạc USB bên cạnh các chi tiết ốp gỗ, giả da nâng tính thẩm mỹ.

mu-X khá được ưa chuộng tại Thái Lan nhưng điều ngược lại ở Việt Nam. Doanh số mẫu xe của Isuzu thường xuyên nằm ở nhóm cuối về doanh số tiêu thụ. Sức hút của Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe đang lấn át phần còn lại. Trong nửa đầu 2018, Isuzu mu-X bán 372 xe. Riêng mẫu xe của Toyota vì không thể nhập hàng nên chỉ tiêu thụ vỏn vẹn 38 xe. Con số năm 2017 của Fortuner là 13.023 xe, thống trị phân khúc.

Nửa năm khan hàng qua đi, phân khúc SUV 7 sôi động trở lại khi Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport đều đã về nước. Một tân binh khác là Nissan Terra sắp ra mắt vào tháng 10 tới.

Thành Nhạn