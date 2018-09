BMW X2 2019 giá hơn 2,1 tỷ đồng cạnh tranh Mercedes GLA

BMW X2 ra mắt thị trường lần đầu tại triển lãm xe hơi Detroit Auto Show, Mỹ. X2 là phiên bản sắc sảo hơn so với X1. Ngoại hình khác biệt so với X1 và X3, X2 ngắn hơn 81 mm và thấp hơn 71 mm so với X1 nhưng có cùng chiều dài trục cơ sở.

Mẫu crossover của BMW ngắn hơn chiếc Mercedes GLA 64 mm, tuy nhiên về chiều cao, BMW X2 cao hơn 32 mm so với chiếc GLA 250 4Matic. Hai mẫu crossover có kiểu dáng thiết kế tương đồng.

Sản phẩm mới của BMW tại Việt Nam cũng sở hữu kiểu lưới tản nhiệt kiểu thanh đứng đặc trưng, đèn LED, bộ mâm tiêu chuẩn 18 inch và hai ống xả với đường kính lớn.

Chiếc crossover sử dụng động cơ 2 lít, 4 xi-lanh tăng áp cho công suất 1928 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Với gói tùy chọn M Sport X, tài xế có thêm lẫy sang số trên vô-lăng. Thời gian tăng tốc 0-97 km/h sau 6,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h, theo BMW.

BMW x2 sDrive20i được trang bị hộp số ly hợp kép Steptronic 7 cấp, nổi bật với khả năng sang số nhanh chóng, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,7 giây với tốc độ tối đa là 227 km/h.

Hệ thống chuyển đổi chế độ vận hành Driving Experience Control cho phép người lái lựa chọn giữa các chế độ: Comfort - áp dụng đối với động cơ và thiết lập hộp số tiêu chuẩn, Eco Pro - sang số hiệu quả hơn và Sport - cho phép lái xe năng động hơn.

Trong cabin đủ chỗ cho 5 người với một loạt công nghệ cũng như giải trí của BMW. Màn hình trung tâm tiêu chuẩn 6,5 inch. Bộ đèn chiếu sáng bên trong cho phép người lái thiết lập hệ thống ánh sáng nội thất riêng theo ý muốn bằng cách hoà trộn giữa các màu cam, xanh, đồng, xanh dương và trắng. So sánh với GLA 250 4Matic, nội thất chiếc Mercedes thể thao hơn nhờ đường chỉ may màu đỏ nổi bật trên nền da tối màu, cửa gió điều hòa kiểu động cơ máy bay.

Cuộc cạnh tranh của X2 sẽ diễn ra ở phân khúc crossover thể thao cỡ nhỏ với những Mercedes GLA, Range Rover Evoque, Audi Q3. GLA 250 4Matic sử dụng động cơ 2 lít, công suất 211 mã lực đang được bán chính hãng ở mức 1,86 tỷ đồng, thấp hơn X2 gần 250 triệu đồng.

Đức Quang - Thành Nhạn