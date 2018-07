Honda Việt Nam cho biết hãng sẽ bán chiếc HR-V vào quý 4. Mẫu crossover cỡ nhỏ nằm dưới đàn anh CR-V, mang thiết kế chung ngôn ngữ mới của hãng và tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến.

Hình dáng HR-V là sự kết hợp giữa phong cách trẻ trung và sự linh hoạt, tiện dụng của một mẫu xe thành thị. Hướng đến khách hàng thành đạt, xe có đường nét năng động, góc cạnh. Điểm nhấn là cụm đèn full-LED thời trang ở cả trước và sau.

Honda HR-V sẽ bán ra tại Việt Nam từ quý 4.

Không gian nội thất của HR-V cũng được thiết kế hướng tới sự tiện nghi với hệ thống điều hòa cảm ứng cùng tính năng Magic Seat. Với Magic Seat, ghế sẽ được điều chỉnh linh hoạt 3 chế độ là Tiện dụng, Vật dài và Vật cao, tương tự như chiếc hatchback Jazz. Đặc biệt, cabin xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cho cảm giác trần xe rộng và thoáng, giúp hành khách thư thái hơn. Không gian nội thất t hoải mái cho 5 người và hành lý.

Các công nghệ hiện đại hỗ trợ lái và an toàn khá phong phú với phanh tay điện tử, hệ thống giữ phanh tự động Brake Hold, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hỗ trợ đánh lái chủ động AHA. Đặc biệt, Honda HR-V nhận được kết quả thẩm định an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP năm 2015, hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn trong xe.

Hai phiên bản HR-V phân phối tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.8 với các tính năng hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu như Eco Assist, kiểm soát hành trình giúp xe vận hành tối ưu trong mọi điều kiện di chuyển.

Honda HR-V sắp bán tại Việt Nam, giá dưới 900 triệu

Từ khi ra mắt tại Nhật Bản năm 2013, Honda HR-V trở thành mẫu xe được ưa chuộng và bán chạy tại nhiều quốc gia trên thế giới. Từ tháng 12/2013-01/2018, HR-V đã ghi nhận mức doanh số hơn 1,5 triệu chiếc trên toàn cầu.

HR-V cũng gặt hái được nhiều giải thưởng uy tín tại các thị trường lớn như: chiếc sub-compact SUV đáng tiền nhất năm 2018 tại Mỹ (theo U.S.News & World Report), mẫu crossover của năm 2017 tại Malaysia và Thái Lan (theo iCar Asia People's Choice Awards), mẫu SUV cỡ nhỏ tốt nhất năm 2017 tại Indonesia (theo Otomotif Award).

Honda cho biết, dự kiến giá bán lẻ đề xuất của HR-V sẽ dưới 900 triệu cùng nhiều màu sắc (tùy phiên bản) cho khách hàng lựa chọn: trắng, đỏ, đen, bạc, xanh. Khách hàng quan tâm có thể truy cập địa chỉ: https://www.hondaoto.com.vn/vi/hoặc liên hệ với đại lý Honda Ôtô trên toàn quốc để ngắm xe và đặt trước theo lịch trưng bày xe tại đây.

Minh Hy