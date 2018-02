Xe Nhật đã dần thay đổi, không chỉ còn thực dụng

'Xe Đức là đỉnh cao cơ khí' chỉ trên lý thuyết

Đọc bài viết "Xe Đức là đỉnh cao cơ khí' chỉ trên lý thuyết" tôi không đồng tình quan điểm này.

Dòng xe Nhật ngay cả những thương hiệu cao cấp ở châu Âu như Lexus, Infiniti, hay Acura vẫn chưa thể so sánh với xe Đức về công nghệ. Còn lại Toyota, Honda, Nissan... chỉ là những dòng xe phổ thông, bình dân, phục vụ cho nhu cầu của đa số người dùng làm phương châm bền, ít hỏng vặt. Để đáp ứng yêu cầu này, các xe Nhật trang bị rất ít công nghệ, vì ai cũng biết xe càng có nhiều công nghệ thì khả năng xảy ra hỏng hóc càng cao.

Xe Đức đã vượt qua được phần nào giới hạn này. Họ đã có thể làm ra những chiếc xe có rất nhiều công nghệ tiên tiến nhưng vẫn ổn định trong thời gian dài (thường là 5 năm cho một chu kỳ xe). Các hãng xe Đức hầu hết đều đi trước Nhật rất lâu, họ có bề dày về kỹ thuật và công nghệ hơn hẳn Nhật.

Thời gian gần đây, người Nhật cũng phải bắt đầu thay đổi suy nghĩ, họ phải tăng cường công nghệ vào xe để cạnh tranh do sự phát triển mạnh mẽ của xe Hàn và các hãng xe khác. Honda có lẽ đang đi tiên phong ở Nhật trong việc này và bảo thủ như Toyota cũng đang cố gắng thay đổi mình để phát triển.



Vì vậy, theo ý kiến cá nhân tôi, việc so sánh xe Nhật và xe Đức rất khập khiễng do hai dòng xe khác nhau, định hướng phát triển và khách hàng khác nhau.

Độc giả HT Công