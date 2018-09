Tài xế xe bồn không dại gì đổ đèo 109 km/h

Tài xế xe bồn hai lần đánh lái trước khi đâm xe khách

Vụ tai nạn thương tâm trên quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Tam Đường (Lai Châu) khiến 13 người thiệt mạng một lần nữa nói lên những nguy hiểm khi xe tải trọng lớn như xe bồn, container, xe khách đổ đèo. Trước khi đâm, xe đang lao đi với tốc độ 109 km/h, một số thông tin ban đầu nói do mất phanh, nhưng đó là đoạn đường đôi đã xuống chân đèo nên nhiều người cho rằng do tài xế cố tình chạy nhanh. Đến hôm nay, Công an tỉnh Lai Châu đã xác nhận nguyên nhân ban đầu là mất phanh.

Nếu chỉ nhìn cảm tính, không có kinh nghiệm lái xe đổ đèo, rất dễ để suy đoán. Nhưng là một tài xế xe bồn, không ai dại gì chạy ở tốc độ đó dưới chân đèo. Tôi là người rất thích xe cộ, thường xuyên chạy đèo dốc, tứ đại đỉnh đèo miền Bắc chạy nhiều lần. Tôi chạy xe con, nhưng cũng quen nhiều tài xế xe container, xe tải. Con số 109 km/h với xe bồn nếu tài xế chủ động gần như là phi lý.

Đoạn đường này là đường đôi nhưng thực ra mới chỉ chân đèo, tức vừa từ trên cao đổ xuống. Nếu chủ động chạy 109 km/h với đường đôi, tài xế đủ không gian và thời gian để phát hiện ra xe khách và hãm tốc, nếu còn phanh.

Bên cạnh đó, nếu là người có kiểu chạy quái đản như vậy, trước đó chắn hẳn cũng phải đổ đèo rất nhanh. Mà đổ đèo nhanh là tương đương với tự sát. Với xe con có đầy đủ công nghệ an toàn, bạn đổ đèo vào cua giỏi lắm cũng khoảng 70-80 km/h là nhiều, vì chỉ cần thêm nữa xe khó giữ được trạng thái cân bằng. Xe bồn, container còn phải thấp hơn nữa, vì chỉ cần đổ ở ngưỡng 60 km/h vào cua là xác định, cả xe rơi xuống vực hoặc đâm vào ta luy. Trọng lượng của những xe này khiến lực ly tâm rất lớn, tốc độ càng cao càng dễ văng.

Cuối cùng, mọi tài xế xe bồn đều biết rằng, chỉ một chút sơ sẩy thôi, mạng sống của họ phải trả giá đầu tiên. Ai là tài xế từng đổ đèo đều biết rằng, cảm giác bị xe lôi đi mà không thể kiểm soát nó kinh khủng như thế nào. Bạn có thể nhìn thấy địa ngục trước mắt, mà không thể làm gì.

Thực tế khi đi đường đèo, luôn luôn gặp các xe to lầm lũi bò một cách nặng nhọc. Tài xế phải đi số thấp, kết hợp phanh để xe không bị mất kiểm soát. Nhiều người nói tài xế lạm dụng phanh, nếu chỉ dùng số thấp sẽ đỡ phải dùng phanh. Cái này đúng nhưng chưa đủ.

Tôi thường chạy vài chục cây số đổ đèo mà không dùng phanh chân một lần nào, chỉ phanh bằng số. Nhưng đó là xe con, trong điều kiện đường thông thoáng. Với xe bồn, quán tính của xe rất lớn, nên với những con dốc sâu và dài, chỉ ghìm số thôi là chưa đủ, phải đệm cả phanh, đây là lúc nguy cơ mất phanh xảy ra.

Mất phanh có thể do nguyên nhân chủ quan là tài xế non kinh nghiệm, đi ở số không phù hợp, dùng phanh quá nhiều. Nguyên nhân khách quan là xe đã lâu không bảo dưỡng hệ thống phanh, thay dầu phanh, kiểm tra má phanh... Những thứ này phải để kiểm tra kỹ thuật xe, hộp đen thì mới có thể đưa ra kết luận.

Nhưng tài xế xe bồn thì luôn phải đánh cược tính mạng trong những lần đổ đèo như vậy, bởi họ chỉ là lái thuê. Chất lượng bảo dưỡng xe do ông chủ quyết định.

Độc giả Trịnh Khánh