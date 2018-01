Lái xe ở xứ ngập tuyết có gì đặc biệt

Chồng lái ôtô vượt ẩu, vợ con chết tại chỗ

Trong video "Chồng lái ôtô vượt ẩu, vợ con chết tại chỗ" nhiều bạn xem và đọc còn chưa hiểu lắm về kinh nghiệm chạy xe vào mùa đông ở các nước ôn đới nhiều băng tuyết nên tôi quyết định viết bài này.

Tôi từng sống và lái xe 12 năm tại Nga, cứ 2 tuần hay một tháng bất kể mùa nào tôi cũng phải lái xe 1.000-1.200 km (tuỳ thời điểm có sửa chữa đường hay không) đi và chừng đó trở lại. Lộ trình Moscow-Volgagrat-Moscow theo trục đường cao tốc M6 của Nga (vợ con tôi sống ở Volgagrat).

Tôi đi trong ngày, xuất phát từ khoảng 4 giờ và đến đích khoảng 19-20 giờ tuỳ tình hình giao thông trên đường, như vậy trừ thời gian nghỉ và đi chậm qua các khu đô thị thì tốc độ trung bình trên cao tốc và liên tỉnh là khoảng 100 km/h.

Với tốc độ trung bình như vậy thì đi mà không vượt xe khác là điều bất khả thi vì trên đường sẽ có rất nhiều xe đi cự ly ngắn hoặc lái yếu họ sẽ đi chậm chạp không gấp gáp. Vấn đề là phải vượt an toàn, đặc biệt vào mùa đông khi gần như toàn bộ các tuyến đường sẽ như trong video trong bài trước.

Trở lại vấn đề vượt xe vào mùa băng tuyết, trước tiên muốn lái được xe an toàn vào mùa đông phải có kỹ năng lái và xử lý tình huống tốt, cái này phải luyện tập trong điều kiện thời tiết bình thường.

Thứ hai, khi vượt xe phải đánh giá đúng khả năng của xe mình so với xe mình muốn vượt, phán đoán tình huống giao thông trên đường để đảm bảo an toàn khi vượt chứ không vượt bừa. Chắc chắn vượt được thì mới ra tín hiệu xin vượt và khi vượt phải vượt dứt khoát nhanh chóng, nhất là khi lấn sang làn ngược chiều. Vượt xa một khoảng an toàn mới tấp vào làn cũ, tránh cắt đầu xe vừa vượt, trong khi vượt nếu xe mình đang vượt có dấu hiệu đua không cho vượt và xe mình yếu hơn hẳn thì nên nhường cho họ đi trước chứ đừng cố vượt.

Tuyệt đối không vượt theo đuôi xe khác để rơi vào tình trạng khi xe đó vượt an toàn xong thì mình đối đầu với xe đi ngược lại do khuất tầm quan sát. Lái xe không kinh nghiệm và nóng nảy rất hay có kiểu nhấp nhổm ra vào làm phiền xe trước, khi chưa đủ điều kiện để vượt mà cứ nhá xi-nhan và bóp còi để đuổi xe trước vào cho mình vượt, lúc vượt có khi lại đi song song rất lâu mà không tăng tốc vượt và vào dứt khoát.

Công suất và mo-men xoắn của xe cũng rất quan trọng, nhiều bạn không hiểu cứ bảo ở Việt Nam có đường nào đi nhanh trừ khi lên cao tốc thì mua xe công suất và mo-men xoắn lớn để là gì? Xin thưa là dùng để vượt xe đấy, nhiều tình huống nguy hiểm "đi thì dở, ở không xong" khi đi xe yếu. Nếu xe đủ khoẻ, bạn có thể tăng ga vượt vèo qua đó thoát thân, phía sau mọi người cứ loảng xoảng với nhau vậy.

Tiếp theo là trang bị lốp cho xe, ở các nước có mùa đông băng giá họ có bán loại lốp xe chuyên dùng cho mùa đông. Lốp này không dùng cho mùa hè vì chạy rất ồn, mau hỏng lốp cũng như hại xe do tăng ma sát và độ bám mặt đường. Loại này gọi nôm na là lốp "đinh", gọi như vậy vì lốp này có gai to đặc chủng để cày tuyết và có "đinh" để găm xuống mặt băng chống trượt. Đinh này không phải đinh nhọn như thường nghĩ mà là những khối thép hình trụ được khẩn chắc chắn vào cao su, phân bố đều đặn trên bề mặt tiếp xúc với đường của lốp, khi bánh xe quay càng nhanh thì nhờ lực ly tâm các khối thép này sẽ nhô ra và găm vào băng hoặc tuyết, nhờ đó xe không bị trượt khi chạy và khi phanh.

Tuy nhiên, có lưu ý là do không phải ai mùa đông cũng thay lốp đinh nên khi đi loại này phải hết sức chú ý khoảng cách với xe sau, nếu xe mình lốp đinh mà xe sau lái xe lười hoặc không có điều kiện thay lốp đinh thì khi phanh, xe mình sẽ dừng nhanh hơn và sẽ bị sẽ sau tông nếu khoảng cách gần. Lái xe kinh nghiệm sẽ chỉ gắn 2 lốp đinh cho 2 bánh xe dẫn động (cầu trước hoặc cầu sau), xe dẫn động 4 bánh thì gắn 4 lốp.

Vài lời chia sẻ với mọi người, ai có kinh nghiệm gì nữa thì xin góp ý thêm!

Độc giả Nguyen K.V