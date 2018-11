London Symphony Orchestra là cái tên tương đối lạ với nhiều khán giả Việt, nhưng họ có thể không biết mình đã ít nhất một lần thưởng thức qua hàng loạt các tác phẩm điện ảnh như: Nottting Hill, bốn phần của bộ phim Harry Potter, The Danish Girl, và gần đây nhất là The Shape of Water.

Dàn nhạc giao hưởng London bắt đầu lưu diễn vòng quanh nước Anh từ năm 1905 và chỉ một năm sau đó đã có thể biểu diễn trong một buổi hoà nhạc tổ chức tại thủ đô Paris, Pháp. Âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng London vẫn luôn cháy suốt hơn một thế kỷ, đi qua hai cuộc chiến tranh thế giới đầy khốc liệt.

London Symphony Orchestra luôn được biết đến là dàn nhạc có nhiều bản thu âm nhất thế giới, đồng thời cũng làm nên sự thay đổi mang tính bước ngoặt của âm nhạc trong lĩnh vực điện ảnh.

Vào tháng 3 năm 1935, các nhạc công của London Symphony Orchestra đã tập trung tại nhà hát Scala cũ tại London để thu âm nhạc nền của bộ phim Things to Come, mở ra một cuộc cách mạng của lịch sử sản xuất phim. Cho đến thời điểm đó, âm nhạc trong phim chủ yếu được thực hiện bởi các ban nhạc nhỏ, thể hiện bài hát chủ để và sản xuất các bản nhạc nền ngắn. Nhưng khi nhạc trưởng Arthur Bliss sản xuất bản nhạc giao hưởng dành riêng cho Things to Come, được thể hiện bởi London Symphony Orchestra, lĩnh vực sản xuất âm nhạc điện ảnh của thế giới đã thay đổi mãi mãi.

Lần đầu tiên, âm nhạc cho điện ảnh, trước đây vốn bị coi là một loại hình nghệ thuật cấp thấp đã thu hút sự chú ý của giới học giả đam mê nhạc cổ điển, các nhà phê bình âm nhạc, và công chúng yêu điện ảnh. Đồng thời với đó, London Symphony Orchestra cũng bắt đầu hành trình đầy tự hào với tư cách là dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới sản xuất nhạc cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Một trong những dấu mốc chói lọi nhất của London Symphony Orchestra là bản giao hưởng huyền thoại sản xuất bởi John Williams dành cho phim Star Wars vào năm 1977. Sự thành công của Star Wars mang đến cho London Symphony Orchestra danh tiếng và lượng lớn người hâm mộ.

Mỗi năm London Symphony Orchestra chỉ biểu diễn khoảng 120 buổi và luôn nằm trong top 5 dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới.