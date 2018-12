tiêu chuẩn an toàn giao thông

Việt Nam đã có tiêu chuẩn để giải quyết nạn rác thải tro xỉ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa tổ chức hội thảo phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống Quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN 39001:2014".

Sau một thời gian áp dụng tiêu chuẩn, các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để tham khảo khi hoạch định chính sách pháp luật liên quan tới hạ tầng giao thông, phương tiện, người lái, ứng phó sau tai nạn, giáo dục an toàn giao thông và bảo hiểm.

Tại Việt Nam, tai nạn giao thông đường bộ chiếm 97 - 99% số vụ tai nạn giao thông và mỗi năm gây thiệt hại 3% GDP cả nước.

Ảnh minh họa: ST.

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cho biết, thông qua hội thảo nhằm đánh giá lại quá trình thực hiện. Phản hồi từ các cơ quan, doanh nghiệp Việt nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ, tiếp cận một cách có hệ thống và an toàn đối với an toàn giao thông đường bộ cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận dụng các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 - Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Thế giới ban hành từ năm 2012. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và hướng dẫn đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

Tiêu chuẩn có thể áp dụng trong tất cả các khâu từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo ông Trần Hữu Minh, Đại diện Ủy ban An toàn giao thông, tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 là công cụ hỗ trợ hữu ích để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo hoạch định chính sách pháp luật liên quan tới hạ tầng giao thông, phương tiện, người lái, ứng phó sau tai nạn, giáo dục an toàn giao thông và bảo hiểm.

Ông Minh cho biết, tình hình tai nạn giao thông tại Việt Nam đã được kìm chế, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới 9.000 người/năm, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây tai nạn giao thông.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vận tải có thể áp dụng tiêu chuẩn này vào quản lý an toàn giao thông của doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Minh chứng cho điều này, ông Nguyễn Hồng Phương, Trưởng phòng quản lý chất lượng, Công ty Nitto Denko cho biết, nhờ áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 giúp cán bộ công nhân viên có ý thức hơn việc tham gia giao thông một cách an toàn.

TCVN ISO 39001:2014 (ISO 39001:2012) do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.