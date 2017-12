Chó đông cứng tới chết trong thời tiết âm độ ở Mỹ / Lý do mùa đông khắc nghiệt hơn dù khí hậu ấm lên toàn cầu

Người dân Canada đang hứng chịu những đợt giá lạnh nghiêm trọng. Ảnh: CBC.

Canada cảnh báo người dân về tình hình giá lạnh nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này, Newsweek hôm 29/12 đưa tin. Thậm chí một số địa điểm ở Nam cực và trên sao Hỏa còn có thời tiết ấm áp hơn nước này.

Nhiệt độ ban ngày trên sao Hỏa chạm ngưỡng -23 độ C hôm 28/12, cao hơn một chút so với mức nhiệt -24 độ C ở Montreal và tương đương với mức nhiệt ở Calgary. Nhiều thành phố tại Canada cũng đang hứng chịu thời tiết đặc biệt lạnh.

Nhiệt độ trên sao Hỏa biến đổi rất đa dạng, theo NASA. Những khu vực ấm áp nhất có thể lên đến 21 độ C, trong khi ở một số nơi, nhiệt độ có thể xuống thấp tới -143 độ C.

Nhiều khu vực Bắc Mỹ lạnh hơn sao Hỏa Nước hất lên chưa kịp rơi đã đóng băng dưới trời âm độ ở Ontario, Canada. Video: Herald Sun.

Bờ Đông nước Mỹ cũng đang trải qua mùa đông khắc nghiệt với nhiều khu vực bị chôn vùi dưới nhiều mét tuyết và nhiệt độ xuống rất thấp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/12 tuyên bố việc nước này sắp đón giao thừa với nhiệt độ thấp kỷ lục chứng tỏ hiện tượng ấm lên toàn cầu là không có thực.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cách suy luận này không chính xác, theo Scientific American. Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) định nghĩa khí hậu là thời tiết trung bình qua giai đoạn ít nhất 30 năm. Vì vậy, không thể khẳng định tình trạng ấm lên toàn cầu là sai nếu chỉ dựa vào những biến động thời tiết tạm thời.

Thu Thảo