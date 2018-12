Thứ hai, 10/12/2018, 12:20 (GMT+7)

Hệ thống phao biến sóng biển thành điện năng

Công ty Israel chế tạo hệ thống phao thu năng lượng sóng, truyền đến trạm trên mặt đất và chuyển hóa thành điện để cung cấp cho các gia đình.

Trại phong năng ngoài biển lớn nhất thế giới sắp hoàn thiện / Hệ thống tích trữ điện bằng bê tông ở Thụy Sĩ

Hệ thống phao biến sóng biển thành điện năng

Theo In The Know