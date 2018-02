Giải cứu rắn hổ mang kẹt trong mắt lưới thép

Giải cứu rắn hổ bướm kịch độc rơi xuống giếng sâu

Con rắn hổ bướm dài 76 cm được cho là rơi xuống một miệng giếng trong khi đuổi theo con mồi ở làng Phuleswari thuộc thành phố Bhubaneswar nằm ở bang Odisha phía đông Ấn Độ, Story Trender hôm 19/2 đưa tin. Những người dân làng cẩn thận ngay lập tức ngừng lấy nước từ giếng. Nhưng khi con rắn không thể bò ra khỏi giếng sau 5 ngày, họ quyết định gọi cho Snake Helpline, một tổ chức cứu hộ rắn, để nhờ xử lý.

Hai tình nguyện viên từ tổ chức nhanh chóng tới nơi và giải cứu thành công con rắn trong vòng một tiếng, sử dụng một chiếc móc sắt và dây thừng. Trong video, các tình nguyện viên thả móc xuống giếng và con rắn không chần chừ bò lên móc. Sau đó, nhóm tình nguyện viên chậm rãi kéo dây thừng để con rắn không rơi xuống giếng thêm lần nữa.

"Con rắn hổ nguy hiểm có thể rơi xuống giếng do mải đuổi theo con mồi như chuột hoặc ếch. Miệng giếng này không chỉ sâu mà còn cũ kỹ với thành giếng mấp mô. Việc xuống giếng rất nguy hiểm, do đó chúng tôi sử dụng móc sắt, phương pháp an toàn hơn để cứu con rắn khỏi giếng, đồng thời người cứu hộ vẫn có thể ở ngoài giếng", Subhendu Mallik, thư ký của tổ chức Snake Helpline, người tham gia giải cứu con rắn, cho biết.

Con rắn sau đó được thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, những người dân làng được khuyến cáo không sử dụng nước từ giếng trước khi rắc bột khử trùng. "Rắn hổ bướm là một loài rắn độc. Nước giếng có thể nhiễm độc. Để phòng ngừa, chúng tôi khuyên dân làng rắc bột khử trùng xuống và chờ sau 24 giờ mới lấy nước", Mallik nói.

Rắn hổ bướm là một trong những loài rắn độc có nhát cắn gây đau đớn nhất. Loài rắn này rất hung dữ và gây ra nhiều ca tử vong ở Ấn Độ hơn bất kỳ loài rắn nào khác, giết chết ước tính 25.000 người mỗi năm.

Phương Hoa