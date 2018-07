Dubai xây nông trại thẳng đứng sản lượng ba tấn rau một ngày

Trang trại trong nhà cho hơn 80 tấn rau sạch mỗi năm

Dubai xây nông trại trồng rau thẳng đứng lớn nhất thế giới Crop One giới thiệu về nông trại thẳng đứng lớn nhất thế giới ở Dubai. Video: YouTube.

Nông trại trồng rau thẳng đứng lớn nhất thế giới sắp được xây tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, chuyên trồng salad và các loại rau lá xanh nhằm phục vụ hành khách của hãng hàng không Emirates Airlines, New Atlas hôm 6/7 đưa tin. Là thương vụ hợp tác giữa Emirates Flight Catering và công ty khởi nghiệp Crop One, nông trại mới sẽ có diện tích 12.000 m2.

Theo Crop One, nông trại mới sẽ sản xuất lượng rau tương đương 364 ha đất trồng trọt thông thường, với sản lượng 2.700 kg mỗi ngày. Nông trại của Emirates và Crop One hơi lớn hơn một chút so với hai nông trại từng lập kỷ lục trước đây là FarmedHere (8.400 m2) ở Chicago và Aerofarms (6.400 m2) ở New Jersey.

Nông trại thẳng đứng không chỉ tiết kiệm diện tích đất khổng lồ mà còn sử dụng lượng nước bằng 1% so với nông trại truyền thống. Do môi trường trồng trọt được kiểm soát chặt chẽ, nông trại không cần sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ. Do cơ sở sắp mở nằm ngay cạnh sân bay quốc tế Al Maktoum của Dubai, chi phí vận chuyển và lượng khí thải cũng giảm bớt. Thức ăn sẽ được phục vụ cho hành khách chỉ vài giờ sau khi thu hoạch.

Một trong những lợi thế quan trọng khác của nông trại thẳng đứng là cơ sở có thể được thiết lập ở gần như mọi nơi, bao gồm trên tàu, xe kéo, nội thành và thậm chí trong vũ trụ. Việc thi công xây dựng nông trại tại Dubai sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm nay và bữa ăn đầu tiên sử dụng rau trồng ở đó sẽ đến tay hành khách vào tháng 12/2019.