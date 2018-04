6 tuần lớn lên trong tổ kẻ thù của chim ưng mồ côi / Mèo nhà giãy giụa tuyệt vọng trong vuốt đại bàng đầu trọc

Đại bàng mẹ sợ hãi bay khỏi tổ khi gặp động đất

Rung chấn động đất khiến gia đình chim đại bàng gồm chim mẹ và ba con non hoang mang. Trận động đất 5,3 độ xảy ra trên đảo Santa Cruz thuộc công viên quốc gia quần đảo Channel gần làng Ventura ở California, Mỹ, hôm 5/4, theo Live Science. Tâm chấn nằm ở phía nam hòn đảo. Động đất hầu như không gây ra thiệt hại nào, trừ một số vụ lở đất.

Trong video do trang explore.org chia sẻ, chim đại bàng cái trưởng thành vỗ cánh bay khỏi tổ khi trận động đất ập tới, bỏ lại ba con non run rẩy nhìn quanh và hoảng sợ kêu to trong chiếc tổ lắc lư. Không lâu sau, chim mẹ quay trở lại tổ và vỗ về con non.

Khoảng 60 con đại bàng đại bàng đầu trắng (Haliaeetus leucocephalus) sống trên quần đảo Channel, theo Cơ quan Công viên Quốc gia. Chúng biến mất dần khỏi quần đảo vào thập niên 1950 do nạn săn bắn từ con người và ô nhiễm từ thuốc trừ sâu. Nỗ lực phục hồi số lượng vào đầu những năm 2000 thu hút đại bàng đầu trọc quay trở lại công viên.

Đại bàng đầu trọc dựng tổ từ que ngắn và cỏ khô với đường kính có thể lên tới 1,8 mét. Chúng đẻ 1-3 quả trứng mỗi năm và trứng nở sau khoảng 35 ngày. Con đại bàng cái trong video đẻ trứng vào đầu tháng 2 và ổ trứng nở trong thời gian từ ngày 13/3 đến 16/3.