Bầy voi hoang dã quậy phá ngôi làng ở Trung Quốc / Chó hoang chạy thục mạng khi bị voi đuổi

Voi nhả khói trắng như hút thuốc trong rừng Ấn Độ

Vinay Kumar, trợ lý giám đốc tại Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Ấn Độ, ghi lại hành động kỳ lạ của một con voi trong công viên quốc gia Nagaharole, Ấn Độ, UPI hôm 23/3 đưa tin. Trong video, con vật to lớn đứng sau gốc cây và trông như đang thở ra những làn khói trắng.

Các nhà khoa học bắt gặp cảnh tượng này khi đến công viên kiểm tra những điểm đặt máy quay để phục vụ cho việc nghiên cứu hổ trong dài hạn. Nhóm nghiên cứu chưa có lời giải thích chính xác mà chỉ đưa ra một số khả năng.

"Tôi cho rằng con voi này có thể đang ăn than củi. Dường như nó nhặt những mẩu than dưới đất lên, thổi đi lớp tro bụi rồi ăn nốt phần còn lại", Varun Goswami, nhà khoa học tại Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Ấn Độ và là chuyên gia nghiên cứu voi, nhận định. Theo các nhà khoa học, có thể than củi hữu ích đối với sức khỏe của voi và hoạt động như một dạng thuốc nhuận tràng.

Thu Thảo