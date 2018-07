Voi đực giận dữ húc tê giác ngã lăn / Voi giúp đồng loại trèo lên khỏi hố sâu 6 mét

Voi hợp lực bảo vệ con non trước đàn chó hoang

Khách tham quan ghi lại cuộc đụng độ giữa voi và chó hoang châu Phi trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, hôm 28/6, Newsflare đưa tin. Anh bắt gặp đàn voi trông khá hoảng sợ đứng giữa đường chính trong lúc ghé thăm nơi này.

"Đột nhiên chúng tôi nhận ra có khoảng 6 con chó hoang đang tiến về phía voi. Lũ voi trở nên đặc biệt khó chịu với sự hiện diện của chúng. Chó hoang châu Phi là những kẻ săn mồi thực thụ và lũ voi ý thức được nguy hiểm loài vật này có thể mang đến", người quay phim cho biết. Chó hoang châu Phi thường đi săn theo đàn và có thể hạ gục con mồi lớn như lợn bướu hay linh dương.

"Đàn voi đứng sát với nhau tạo thành vòng tròn, con trưởng thành đứng phía ngoài trong khi con non được bảo vệ ở giữa. Những con voi mạnh mẽ và ồn ào này muốn đảm bảo con non luôn an toàn và không cho chó hoang cơ hội nào", người quay phim bổ sung.