Voi bỏ chạy khỏi ngôi làng Ấn Độ vì gặp chó dữ

Con chó dũng cảm giúp người dân ở ngôi làng gần thị trấn Chikmagalur phía nam Ấn Độ xua đuổi con voi đơn độc hôm 30/3, theo Newsflare. Dân làng đã quen thuộc với sự xuất hiện của con voi vì nó nhiều lần vào làng cướp cây trồng.

Giữa lúc đông người dân tụ tập bàn cách xua đuổi con voi, con chạy về phía kẻ đột nhập và liên tục sủa vang. Con voi dường như hoảng sợ trước tiếng chó sủa và không dám tiến sâu vào làng. Đôi lúc, con chó tới gần voi đến mức suýt bị chiếc vòi của nó quật trúng.

Con voi to lớn giữ nguyên khoảng cách an toàn với chó. Sau gần một tiếng giằng co, con voi bỏ đi. "Voi không bao giờ chùn bước trước đám đông. Nhưng vì lý do nào đó, con voi này đầu hàng trước con chó", Munikrishna, cư dân địa phương, cho biết.

Phương Hoa