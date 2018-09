Tê giác bị nắm đuôi kéo xuống đất / Voi đực giận dữ húc tê giác ngã lăn

Tê giác chiến thắng trong trận hỗn chiến với voi và sư tử

Đoàn quay phim động vật hoang dã ghi hình cuộc chạm trán giữa tê giác đen với sư tử và voi trong khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Kenya, National Geographic hôm 21/9 đưa tin. Đầu video, nhóm sư tử còn ít tuổi thăm dò đôi tê giác đen trưởng thành đang bảo vệ một con non.

Đôi tê giác nhanh chóng phát hiện mối đe dọa và con đực với kích thước lớn hơn quay lại xua đuổi những kẻ săn mồi. Sau đó, đàn voi với 5 con trưởng thành bất ngờ xuất hiện. Dường như nhận ra mình bị áp đảo, lũ sư tử bắt đầu rút lui. Trong khi đó, tê giác đực vào tư thế sẵn sàng chắn trước đàn voi.

Sự việc khá căng thẳng khi tê giác đực trông như sắp xông vào giữa những sinh vật to lớn. Bầy sư tử theo dõi tình huống từ xa, có lẽ hy vọng tìm được cơ hội tốt. Cuối cùng, đàn voi lùi bước và tê giác đen giành chiến thắng.

Tê giác tỏ ra khá hung dữ với đàn voi to lớn. Ảnh: National Geographic.

"Tôi không nghĩ lũ sư tử trẻ là mối đe dọa lớn, nhưng sự xuất hiện của đàn voi đã thay đổi toàn bộ tình huống", Susie Ellis, giám đốc tại tổ chức Bảo tồn Tê giác Quốc tế, nhận xét. Việc loài ăn cỏ như tê giác và voi tỏ thái độ hung dữ với nhau có vẻ rất kỳ lạ, đặc biệt là khi động vật ăn thịt ở ngay gần. Tuy nhiên, có một số lý do để giải thích cho điều này.

Đầu tiên, có thể thấy đàn voi cũng dẫn theo một con non. Do đó, cả hai loài đều đang trong trạng thái cảnh giác cao. Voi và tê giác trưởng thành thường quá lớn để sư tử tấn công, nhưng với con non thì dễ hơn, theo nhà sinh vật học Luke Dollar.

Ngoài ra, các nhà khoa học từng ghi nhận nhiều loài vật có hành vi gây chiến chuyển hướng, nghĩa là "kẻ ngoài cuộc" phải chịu thái độ thù địch thay vì thủ phạm. "Chuyện này rất hay xảy ra với tôi", Joyce Poole, đồng sáng lập tổ chức Elephant Voices, cho biết. Poole nhớ có lần mình quan sát sư tử tấn công voi con, nhưng thay vì đuổi kẻ săn mồi, lũ voi trưởng thành lại nhìn trừng trừng vào bà.

Bầy sư tử quan sát voi và tê giác từ xa. Ảnh: National Geographic.

Nếu voi và tê giác không thật sự là bạn bè, bạn có thể cho rằng đàn voi chỉ cần để mặc tê giác tự giải quyết với sư tử. Tuy nhiên, đôi khi những loài vật khác biệt lại có mối liên hệ khá chặt chẽ. "Những sinh vật đứng trước nguy cơ bị bất cứ kẻ săn mồi nào tấn công phải để ý cho nhau", Dollar nói.

"Khi tê giác thở một cách giận giữ hoặc giậm chân nghĩa là có nguy hiểm gần kề. Tôi đoán có thể đàn voi tiếp cận vì biết sư tử ở đó và muốn xua đuổi những kẻ săn mồi", ông bổ sung. Bằng cách cùng nhau cảnh giác, các loài vật có thể tiết kiệm sức lực. Nếu không, mỗi con phải luôn quan sát xung quanh, cả ngày lẫn đêm, và không còn mấy thời gian để ăn, ngủ, hay sinh sản.

Tất nhiên, động vật ăn thịt không phải những kẻ duy nhất có thể trở nên nguy hiểm. "Ai cũng có một người bạn mà bạn không ngại đi cùng đến quán bar, nhưng phải cẩn thận để đảm bảo họ không vướng vào một cuộc cãi lộn hay gây ra trận ẩu đả nào vì tính tình nóng nảy. Người bạn đó chính là tê giác", Dollar giải thích.