Kền kền 'đực' đẻ trứng sau 25 năm khiến khu bảo tồn sửng sốt

Chim kền kền Harold bên quả trứng mới đẻ. Ảnh: BBC.

Con kền kền Griffon tên Harold trở nên vô cùng quý giá trong tình trạng loài vật này đang suy giảm số lượng sau đẻ một quả trứng ở khu bảo tồn của tổ chức Eagle Heights tại hạt Kent, Anh, hôm 25/1, theo BBC. "Thật là khó tin. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để tìm bạn tình cho nó", Jonathan Ames, giám đốc Eagle Heights, cho biết.

Những con chim hiếm khi đẻ trứng trong môi trường nuôi nhốt. Theo Ames, chim kền kền Griffon sống ở châu Á và nhiều nơi thuộc Địa Trung Hải đang trên bờ vực tuyệt củng. Ames hy vọng có thể nhân giống Harold và thả những con non của nó vào tự nhiên. Chim kền kền sống với bạn tình cả đời, do đó Ames đang tìm kiếm khắp châu Âu một con đực thích hợp với nó.

Cách duy nhất để phân biệt chim kền kền Griffin đực và cái là kiểm tra ADN. Harold từng được kiểm tra tại Tenerife khi còn là một con non và kết quả tiết lộ nó là con đực. Nhưng Ames nói kiểm tra ở loài chim chỉ chính xác khoảng 80% và tỷ lệ có thể còn thấp hơn do tiến hành cách đây hàng chục năm. Giới tính của Harold chưa từng gây nghi ngờ trước đó do đây là quả trứng đầu tiên của nó. Quả trứng ra đời khi Harold trải qua mùa đông đầu tiên trong một chuồng chim.

"Nó chỉ quanh quẩn bên con người, do đó nó có thể thấy hơi bối rối với việc tìm chim đực, nhưng đây là tin tốt. Nó là một nhân vật lớn ở đây và thực sự được yêu thích. Harold trở nên nổi tiếng khi là con chim săn mồi duy nhất sợ độ cao. Nó mất một thời gian dài để bay và ngay cả bây giờ vẫn hiếm khi bay cách mặt đất quá 1,8 mét", Ames nói.

Việc đặt tên lại cho Harold đang là chủ đây gây tranh cãi. Tổ chức phi lợi nhuận Eagle Heights là ngôi nhà của khoảng 120 con chim và đã hoạt động liên tục suốt 21 năm qua.

Phương Hoa