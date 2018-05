Cá bị xẻ đôi vẫn quẫy mình dữ dội

Cá nhảy khỏi đĩa dù đã nấu chín

Nhóm thực khách giật mình nhảy khỏi chỗ ngồi khi chứng kiến con cá đã qua chế biến quẫy mình nhảy khỏi đĩa và rơi xuống trên mặt bàn ăn. Video ghi lại sự việc xảy ra tại một thành phố Trung Quốc được chia sẻ trên trang Youku hôm 2/5, theo Sun.

Trong video, con cá mình dẹt đang nằm bất động trong chiếc đĩa sâu lòng chứa xì dầu và các loại rau dường như hồi sinh. Nó giãy giụa và lắc mình nhảy bật lên cao. Hai người đàn ông vội vã rời khỏi ghế vì bất ngờ.

Theo IFL Science, cử động của con cá là do phản ứng hóa học do hợp chất như muối hoặc xì dầu gây ra kích thích mô cơ co thắt. Sau khi cá chết, nơron vận động cơ bên trong các mô còn một lượng nhỏ điện thế màng. Não của con cá đã chết từ lâu nhưng phần lớn mô của nó vẫn có thể hoạt động. Các cơ trong cơ thể cá chứa adenosine triphosphate, nguồn năng lượng chính cho phép cơ bắp co rút, Charles Grisham, giáo sư hóa học ở Đại học Virginia, Mỹ, giải thích.

"Hầu hết mô thực chất vẫn hoạt động. Trao đổi chất trong tế bào gần như bình thường, điện thế màng tồn tại ở tế bào thần kinh khá hoàn chỉnh. Ngay cả khi chức năng não mất đi, các mô sẽ vẫn đáp lại kích thích", Grisham cho biết.