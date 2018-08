Hà Anh Tuấn: 'Tôi cho phép mình lười biếng khi bế tắc'

Ca sĩ cho biết khi gặp khó khăn sẽ nghỉ ngơi, ngắm phố phường, chụp ảnh dòng người trên phố hay chùm hoa mới nở trước cửa sổ phòng.

Trong show "See Sing Share" mới đây, anh chia sẻ rằng: "Khi nào tâm hồn còn lãng mạn, cảm xúc còn thì chắc chắn sẽ nhìn thấy những cánh hoa, dù nó có thực tế hay không". Anh làm thế nào để giữ được sự cân bằng giữa thực tế cuộc sống và sự lãng mạn?

- Trong âm nhạc, việc tìm ra cách thể hiện mới, phối khí mới hay tạo không gian truyền tải cảm xúc mới được xem là sáng tạo. Bạn có thể thấy rõ điều đó qua cách tôi làm mới những ca khúc cũ trong show See Sing Share hay các concert của tôi.

