VUS khai trương thêm cơ sở mới ở quận 2, TP HCM

Cơ sở mới cung cấp đầy đủ các khóa học cho lứa tuổi từ mầm non đến người lớn, phù hợp với mọi nhu cầu của người học từ mất căn bản đến muốn nâng cao trình độ Anh ngữ.

Chương trình học xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa VUS và các đối tác giáo dục hàng đầu thế giới như The City University of New York (Đại học CUNY) - hệ thống trường đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Mỹ và các tổ chức ngôn ngữ hàng đầu thế giới như Oxford University Press, British Council.

Phối cảnh mặt tiền VUS Nguyễn Duy Trinh.

Mới đây, VUS cũng đã đạt chứng nhận toàn cầu NEAS về chất lượng giảng dạy và dịch vụ.

Học viên tại cơ sở Nguyễn Duy Trinh sẽ được tiếp xúc và trải nghiệm môi trường học tập được đầu tư thiết kế chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. Nơi này còn sở hữu hệ thống phòng Lab hiện đại với công nghệ Mỹ - Imagine Learning English, nhằm mang đến cho học viên trải nghiệm Anh ngữ mới, hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc cho học viên ngay từ bước khởi đầu.

Cơ sở vật chất VUS Nguyễn Duy Trinh được trang bị hiện đại.

Nhân dịp khai trương, học viên đăng ký mới từ ngày 5/5 đến 31/5 sẽ được giảm ngay 500.000 đồng và nhận một ba lô. Bên cạnh đó, khách hàng tham quan cơ sở dịp khai trương cũng sẽ nhận những phần quà thú vị từ trung tâm.

Ngoài ra, VUS Nguyễn Duy Trinh sẽ triển khai các lớp học thử vào ngày 12 và 13/5, dành cho đối tượng SmartKids (4 - 6 tuổi) và SuperKids (6 - 11 tuổi) để học viên có dịp tìm hiểu và làm quen với chương trình học tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Học viên học với giáo viên nước ngoài giàu chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy

Thế Đan