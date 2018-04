Những máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa văn bản thông báo về danh sách các máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo đó, các máy tính này có thể làm được phép tính số học, phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt, nhưng không được có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

Học sinh chỉ được mang vào phòng thi những máy tính được phép theo quy định của Bộ Giáo dục.

Các máy tính thí sinh có thể đem vào phòng thi gồm:

- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus va FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX;

- VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus;

- Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II;

- Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

- Canon F-788G, F-789GA và các máy tính tương đương.

Ngoài các máy tính trên, quy chế thi THPT quốc gia cho phép thí sinh được mang vào phòng thi những vật dụng sau: bút chì, bút bi, Atlat địa lý do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và không được tô vẽ những ký hiệu riêng trên Atlat; thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi, đồng hồ... không có chức năng soạn thảo văn bản.

Thí sinh cũng được phép mang các loại máy ghi âm và ghi hình để hỗ trợ tố giác tiêu cực trong phòng thi (nếu có). Tuy nhiên, các máy này phải không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.