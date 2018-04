Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 của TP HCM

Ngày 10/4, UBND TP HCM ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019. Tất cả trẻ 5 tuổi trong diện đi học vào trường mầm non theo tuyến do Ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Địa phương sẽ có kế hoạch để trẻ 3-4 tuổi và trẻ độ tuổi mầm non được đi học. Ngoài ra, các trường cũng tổ chức nhận trẻ 6-18 tháng tuổi.

Lớp 1 không nhận học sinh trái tuyến

100% trẻ sáu tuổi trong diện đi học vào học lớp 1 theo tuyến do Ban tuyển sinh quận huyện nơi cư trú quy định; không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài quận huyện.

Sĩ số theo điều lệ trường tiểu học là 35 em mỗi lớp. Các trường đẩy mạnh tổ chức cho trẻ học tiếng Anh ngay từ lớp 1 theo chủ trương của thành phố.

Việc tuyển sinh từ ngày 1/7, kết quả đồng loạt công bố ngày 31/7.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần.

Các trường tiếp tục thực hiện chương trình lớp 1 tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung). Việc này do Phòng Giáo dục quận huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo trường tiểu học thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục.

Riêng tuyển sinh lớp 1 tăng cường tiếng Pháp cần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, các lớp tăng cường tiếng Trung ưu tiên tuyển sinh con em người Hoa.

Lớp 1 chương trình tích hợp chỉ thực hiện tại những trường đã đảm bảo đủ chỗ học, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm.

Xét tuyển vào lớp 6

Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học ở quận huyện nào được vào lớp 6 ở địa bàn đó, ưu tiên các em thường trú trên địa bàn. Riêng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kết hợp xét tuyển và tham gia khảo sát năng lực bằng tiếng Anh.

Sĩ số lớp học không vượt quá 45 học sinh. Công tác tuyển sinh từ ngày 15/6, công bố kết quả đồng loạt ngày 15/7.

Chương trình tăng cường tiếng Anh được tổ chức tại các trường THCS ở quận huyện và trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Các trường THCS tiếp nhận học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học của chương trình tiếng Anh và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng ở lớp 5 từ 6 điểm trở lên (do quận huyện tự tổ chức), hoặc có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (đối với quận huyện không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ).

Ngoài ra, các trường cũng có thể nhận học sinh có trình độ A2 theo khung CEFR như: chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Breakthrough 48-53 (Breakthrough pass) của PTE Young Learners.

Với THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh được xét tuyển phải hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối lớp 5 mỗi môn tiếng Việt và Toán từ 9 điểm trở lên. Ngoài ra, học sinh còn tham gia bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong 90 phút.

Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 trường này, các em vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận huyện.

Với chương trình tiếng Pháp, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 8 trở lên. Điểm trung bình các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 trở lên sẽ được chuyển thẳng vào lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A).

Học sinh đạt điểm trung bình dưới 6 điểm có thể học theo chương trình tăng cường tiếng Pháp hoặc có thể theo học chương trình tiếng nước ngoài hiện hành.

Với tiếng Trung, các trường sẽ tuyển học sinh đã hoàn thành tiểu học và được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình này.

Trong khi đó, lớp 6 tiếng Nhật được tổ chức tại hai trường: THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1); lớp 6 tiếng Đức tổ chức tại THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1); lớp 6 tiếng Hàn tại THCS Hoa Lư (quận 9) và THCS Bình Thọ (quận Thủ Đức).

Việc tuyển sinh vào lớp 6 các tiếng Nhật, Đức, Hàn được thực hiện trong số học sinh đã có danh sách vào học lớp 6 của trường với ngoại ngữ tương ứng.

Tại các quận huyện có trường tiểu học thực hiện chương trình tích hợp phải có trường THCS thực hiện chương trình này để đảm bảo tính liên thông.

Học sinh hoàn thành tiểu học theo chương trình tích hợp hoặc chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục, có đủ năng lực tiếng Anh theo quy định thì được theo học chương trình tích hợp THCS. Sĩ số lớp tích hợp không quá 35 học sinh.

Trong khi đó, THPT chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định tuyển các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, bơi lội.

Điều kiện xét tuyển: học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6; đạt giải thể dục thể thao cấp quận huyện, thành phố, Hội khỏe Phù Đổng. Trường này cũng được nhận học sinh học xong tiểu học của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận huyện.

Hồ sơ xét tuyển được nộp từ ngày 18/5 đến 27/6.

