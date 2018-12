Trường Nhật Bản cấm mặc quần bó bên trong váy khi trời lạnh

Theo Sora News24 ngày 8/12, một bà mẹ Nhật Bản đã chia sẻ lên Twitter tình huống gây bức xúc ở trường học của con gái xoay quanh vấn đề đồng phục. Trời mùa đông ngày càng lạnh, cô quyết định cho con (độ tuổi không được tiết lộ) mặc thêm quần bó bên trong váy để giữ ấm. Tuy nhiên, nhân viên nhà trường không đồng ý.

"Khi con tôi đến trường, họ nói với nó không được phép mặc quần tất, vì nếu chân ấm thì sẽ không thể tập trung. Tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng những người này thật biến thái, chỉ muốn nhìn nữ sinh để lộ da thịt", bà mẹ kể lại.

Ảnh: Sora News24

Một trong những lý do trường học thường yêu cầu mặc đồng phục là giúp các em không bị phân tâm. Học sinh không cần suy nghĩ xem nên mặc gì đi học hay so sánh bộ đồ của mình với bạn cùng lớp. Nhờ đó, đầu óc có thể tập trung hoàn toàn vào kiến thức do giáo viên và sách giáo khoa truyền tải.

Tuy nhiên, lập luận nhân viên trường học trên đưa ra bị xem là vô lý. Bà mẹ cho rằng đôi chân bị lạnh không thể giúp trẻ học tốt ở lớp. Cô không thể nhớ được trong đời đã bao nhiêu lần trải qua khoảnh khắc mất tập trung vì luôn nghĩ đến việc chân đang bị lạnh. Cô còn nhắc đến zukan sokunetsu, niềm tin của người Nhật Bản về việc mỗi người nên giữ "cái đầu lạnh và đôi chân ấm".

Bài đăng từ ngày 3/12 của cô đến nay nhận được gần 30.000 lượt thích, hơn 16.000 lượt chia sẻ. Người dùng Twitter đua nhau chỉ ra những điểm thiếu logic trong lập luận của nhà trường. Người khác gợi ý khi nữ sinh bị cảm lạnh, bà mẹ nên gửi trường đơn khám bệnh của bác sĩ, cộng thêm hóa đơn tiền lương bị hụt do nghỉ làm để chăm sóc con.