Tài xế xe buýt Mỹ bị bắt vì cho học sinh cầm lái

ABC News ngày 23/9 đưa tin, Joandrea Dehaven McAtee (27 tuổi), bị bắt hôm thứ sáu sau khi xuất hiện video quay cảnh cô cho phép học sinh lái xe buýt. Nữ tài xế bị buộc tội "đặt người phụ thuộc vào tình huống gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc tính mạng của người phụ thuộc", theo luật tiểu bang Indiana, Mỹ.

Cảnh học sinh lái xe buýt khiến phụ huynh nổi giận. Ảnh: ABC News

Theo cảnh sát, McAtee cho phép ba học sinh (11, 13 và 17 tuổi) lái xe buýt của trường học trong những chặng ngắn vào hôm thứ năm ở vùng nông thôn Valparaiso, Indiana. Thời điểm đó, xe buýt còn chở vài học sinh khác, một em trong số đó đã ghi lại sự việc.

"Đầu tiên, những gì em phải làm là đặt chân lên phanh", McAtee nói trong video. Học sinh và phụ huynh đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo nhà trường.

McAtee ngay lập tức bị sa thải bởi First Student, công ty vận hành xe buýt ở thị trấn Porter. "Chúng tôi vô cùng thất vọng bởi hành động của tài xế này. Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của học sinh", First Student tuyên bố.

Nữ tài xế Joandrea Dehaven McAtee. Ảnh: Porter County Sheriffs Office

Trước đó McAtee từng một lần bị bắt vì vượt tốc độ khi di chuyển ở New Chicago, Indiana vào tháng 2/2017. Hồ sơ tòa án cho thấy cô đã lái xe 54 dặm/giờ trong khu vực 35 dặm/giờ.