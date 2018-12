Khám phá phương pháp học sáng tạo tại trường Tiểu học quốc tế Gateway

Học sinh trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway làm quen với phương pháp học tập hiện đại "learning by doing - học qua thực làm" ngay từ khi nhập học. Qua các trải nghiệm thực tế, các em sẽ làm chủ quá trình tiếp nhận kiến thức, được trang bị năng lực tự học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, giải quyết vấn đề và phát triển toàn diện các kỹ năng của thế kỷ 21. Đó là tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và cộng tác.

Để trồng được cây, học sinh trường Gateway phải tìm ra các cách giúp hạt giống nhanh nảy mầm và làm sao để cây phát triển mạnh khỏe.

Học thông qua trải nghiệm

Học tập thông qua trải nghiệm "Learning by doing" (Làm mà học - Học mà làm) là mô hình dạy tổ chức hoạt động học tập bằng những trải nghiệm thực tế, lấy người và việc làm trung tâm. Qua những nhiệm vụ mang tính mở, trường khuyến khích học sinh tìm tòi và hiện thực hóa kiến thức đã học để tạo ra sản phẩm của chính mình.

Theo đó, học sinh trải nghiệm các nội dung từ thực tiễn thay vì chỉ quan sát và học lý thuyết một cách khô khan. Môi trường khuyến khích các em tự học, trang bị những kỹ năng để có thể tìm kiếm thông tin độc lập và đánh giá đa chiều. Thay vì phải nhớ lý thuyết và các khái niệm khô cứng, các em được chú trọng hơn vào hoạt động trải nghiệm.

Trang bị 4 kỹ năng nền tảng của thế kỷ 21

Phương pháp "Learning by doing - Học qua trải nghiệm" khơi gợi hứng thú và niềm đam mê cho học sinh một cách tự nhiên, giúp phát triển toàn diện 4 kỹ năng của thế kỷ 21. Đó là tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và cộng tác.

Tại Gateway, phương pháp này luôn gắn liền với các hoạt động "project-based learning - học tập qua các dự án". Điều này nhằm khuyến khích học sinh hình thành tư duy tiếp cận và giải quyết vấn đề. Nhờ vậy, các em có khả năng làm chủ tương lai thay vì ỷ lại và trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Theo phương pháp "Learning by doing", người học phải trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để trả lời một câu hỏi, vấn đề hay thử thách đòi hỏi tư duy sâu do giáo viên đưa ra. Để có câu trả lời và tạo ra một sản phẩm chất lượng, người học cần tư duy nhiều hơn là ghi nhớ thông tin đơn thuần, sử dụng kỹ năng bậc cao và không ngừng đặt câu hỏi.

Học sinh trường Gateway thực hiện dự án sinh học trồng cây.

Bên cạnh khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện cũng là một yếu tố được phát triển mạnh mẽ với phương pháp học tập "Learning by doing" tại Gateway. Học sinh được tự do nghiên cứu, trải nghiệm và bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Điều này đồng nghĩa với việc tạo cơ hội để các em thể hiện bản thân, có tiếng nói và tự ra quyết định. Các em được học cách làm việc độc lập và có trách nhiệm khi học bằng phương pháp này. Cơ hội được lựa chọn, thể hiện những gì đã học theo cách của riêng mình cũng giúp tăng cường sự say mê học tập cho các bạn trẻ.

Sau mỗi dự án, học sinh tại Gateway sẽ tiến hành thuyết trình, tranh luận hoặc thể hiện ý kiến cá nhân và dùng lý lẽ của mình để bảo vệ quan điểm đó. Quá trình này sẽ giúp hình thành tư duy phản biện cũng như khả năng thuyết trình thuyết phục.

Ngoài ra, để tìm lời giải cho bài toán hay vấn đề mà cô giáo đặt ra, học sinh phải tương tác, làm việc nhóm, thảo luận. Mỗi người sẽ có một quan điểm và ý kiến cá nhân nhưng đều phải cố gắng đồng thuận để đưa ra phương án giải quyết. Thông qua đó, các em không chỉ tăng cường khả năng giao tiếp mà còn phát triển kỹ năng và học cách làm việc nhóm hiệu quả, lắng nghe ý kiến của người khác và đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng.

Học sinh trường Gateway tự tin thuyết trình về dự án "Thần thoại Hy Lạp". 12 vị thần với rất nhiều những thông tin khó nhớ đã được các GISers thể hiện dưới hình thức sáng tạo như tranh ảnh, vẽ. Với dự án này, các em đóng vai trò chủ đạo trong việc tìm kiếm thông tin, xử lý và thể hiện chúng dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua đó, có thể ghi nhớ kiến thức, vừa phát huy cá tính sáng tạo của mình.

Với hình thức học tập qua trải nghiệm kết hợp các dự án, mỗi học sinh đều được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin, thuyết trình và bảo vệ quan điểm của nhóm, đồng thời tư duy, đặt câu hỏi để phản biện nhóm khác. Các em được khuyến khích trình bày ý kiến trong mỗi tiết học. Phương pháp này sẽ xây dựng thói quen học tập chủ động, nuôi dưỡng trí tưởng tượng, sự tò mò và óc sáng tạo. Việc đánh giá không chỉ dựa vào kết quả mà còn căn cứ sự nỗ lực, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, hợp tác nhóm... của mỗi bạn.

Bên cạnh đó, với việc học tập thông qua trải nghiệm, học sinh tại Gateway được tự do phát huy sự sáng tạo của mình. Các GISers đặt những câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời và đưa ra kết luận. Quá trình này dẫn dắt người học xây dựng một ý tưởng, sản phẩm hoặc dạng thể hiện mới.

Tại Gateway, học sinh được chú trọng trải nghiệm và thực hành, hướng dẫn trực tiếp triển khai các dự án khoa học để phát triển trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo. Các em được ứng dụng kiến thức toán - kỹ thuật - công nghệ để lập trình, lắp ráp robot, tập quy hoạch quản lý đô thị, khám phá vũ trụ, thiên văn và triển khai dự án thiết kế xe đua, mô hình tàu đổ bộ.

Trải nghiệm là phương pháp cốt lõi trong chương trình đào tạo của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, nhằm giúp học sinh có những bài học từ thực tế cuộc sống, cơ hội rèn luyện những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và lãnh đạo. Với định hướng phát triển giáo dục toàn diện, trang bị năng lực thế kỷ 21, hệ thống trường Gateway thường xuyên tăng cường các hoạt động trải nghiệm bổ ích, chuẩn bị hành trang vững chắc cho thế hệ tương lai.

Hải My