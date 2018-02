Những cách diễn đạt thay thế 'hungry'

Danh từ của "hungry" là "hunger", có nghĩa tình trạng khó chịu vì đói và rất thèm ăn, hoặc ham muốn, khao khát mãnh liệt điều gì đó (a hunger for affection - khao khát được yêu thương).

Trong tiếng Anh, bạn có thể dùng nhiều cách để diễn tả cảm giác đói, không nhất thiết phải dùng tính từ "hungry". Điều này làm cho ngôn ngữ trở nên phong phú hơn. Những cách diễn đạt đó sẽ không tồn tại nếu chúng ta không cần dùng đến, do đó đây còn là một lời nhắc nhở về quá khứ kém may mắn khiến tổ tiên chúng ta phải đấu tranh để vượt qua nạn đói. Họ đã để lại những từ và cụm từ để thể hiện khi bụng bắt đầu "rumble" (sôi ùng ục) hay "growl" (réo).

Famished

Từ này xuất phát từ "famisshe" và "famen" trong tiếng Anh cổ, có nghĩa "starve" - đói, thiếu ăn.

"To be famished" tả những người chết đói. Tuy nhiên, ngày nay khi bạn nghe thấy từ này, nó hiếm khi có nghĩa mạnh như vậy mà chỉ để cảm giác đói bụng bình thường. Đây là ví dụ điển hình về từ tiếng Anh có nghĩa giảm nhẹ mức độ qua nhiều năm.

I’m Hank Marvin

Bạn sẽ nghe câu này ở London nhiều hơn cả. Hank Marvin là nghệ sĩ guitar của ban nhạc The Shadows nổi tiếng ở Anh trong những năm 1960. Ông có ngoại hình như Buddy Holly - một trong những người khai sinh ra nhạc rock 'n' roll, chơi cây guitar điện Fender Stratocaster, đủ danh tiếng và tiền bạc để chắc chắn không bao giờ đói. Tuy nhiên, tên ông có vần với "starving", do đó những người ở khu đông London sử dụng Hank Marvin làm từ lóng chỉ cảm giác đói.

Feeling peckish

Bạn ăn sáng lúc 8h, đang làm việc và đồng hồ chỉ 11h. Dù chưa đến bữa trưa nhưng bạn khá đói, bạn có thể nói "I'm feeling peckish".

"Peckish" dùng khi bạn muốn ăn nhẹ thứ gì đó như "snack" hay "nibble" (đồ để nhấm nháp) hơn là bữa ăn đầy đủ (full meal). Nó có nguồn gốc từ "pekken" trong tiếng Đức, có nghĩa mổ đồ ăn bằng mỏ giống như chim.

Ravenous

"Ravenous" chỉ cảm giác cực kỳ đói, không phải chỉ hơi cồn cào giống "peckish". Nó xuất phát từ "rapīna" (cướp bóc) và "rapere" (giật, chộp lấy) trong tiếng Latin cổ và từ "ravineux" trong tiếng Đức cổ. Động từ "raven" trong tiếng Anh cũng có nghĩa chộp, giật, ngấu nghiến mọi đồ ăn có thể nhìn thấy.

I could eat a horse!

Ảnh: Youtube

Nguồn gốc câu nói này không được xác định rõ ràng, nhưng có thể xuất hiện vì ngựa là động vật được yêu quý và tôn trọng trong nhiều nền văn hóa, do đó việc ăn con vật này là điều cấm kỵ. Không ai sẵn lòng ăn một con ngựa, trừ khi cực kỳ đói và không còn lựa chọn nào khác. Một cách lý giải khác là con ngựa rất to, được dùng để ví von việc một người đói đến nỗi đủ sức thu nạp lượng thức ăn khổng lồ.

Hungry as a wolf/bear/lion/nanny goat/hunter/schoolboy

Tiếng Anh có rất nhiều phép so sánh "hungry as", thường liên quan đến động vật. Trong những phép so sánh trên, đói như sói (wolves), gấu (bears) và sư tử (lions) là phổ biến nhất và được sử dụng trong thời gian dài nhất.

"Hungry like the wolf", tên bài hát của ban nhạc Anh Duran Duran năm 1982 lại nhằm diễn đạt khao khát tình yêu (hunger for love) chứ không phải đồ ăn (hunger for food).