Nguồn gốc thành ngữ 'ruột để ngoài da' trong tiếng Anh

Bright Side ngày 30/4 tổng hợp các thành ngữ có nguồn gốc khó đoán trong tiếng Anh.

1. Don’t throw the baby out with the bath water

Thành ngữ này có nghĩa hãy cẩn trọng để tránh sai lầm, nếu không bạn sẽ vứt bỏ những điều tốt đẹp cùng những thứ tồi tệ. Nghĩa đen của câu là "đừng đổ đứa bé ra ngoài cùng nước tắm".

Cách nói này có nguồn gốc từ việc nước sạch vô cùng quý giá ở một thời điểm trong quá khứ, khiến tất cả thành viên trong gia đình phải tắm chung một chậu. Thứ tự ưu tiên như sau: đầu tiên là Chúa, sau đó đến đàn ông, phu nhân, phụ nữ, cuối cùng mới là trẻ con và trẻ sơ sinh. Khi qua nhiều lượt tắm, đứa bé nằm trong nước bẩn có thể không được chú ý. Do đó, người giúp việc phải kiểm tra cẩn thận khi muốn dọn sạch chậu.

2. Burning the candle at both ends

Trong cuộc sống hiện đại, người ta muốn đến mọi nơi, tham vọng thành công trong mọi lĩnh vực, do đó thường bị căng thẳng và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Bạn có thể dùng thành ngữ "burning the candle at both ends" (đốt nến ở cả hai đầu) để mô tả thực trạng, với nghĩa vắt kiệt sức lực, làm việc đêm ngày.

Cách nói này có nguồn gốc từ thế kỷ 17, trong đó "both ends" chỉ hai đầu nến theo đúng nghĩa đen. Nến sáp thời đó là đặc quyền của những người giàu, còn các gia đình nghèo dùng cây bấc để làm nến. Họ lấy thân cây, ngâm trong mỡ nóng và kết quả là có một cây nến mỏng, hơi cong, được cố định bằng giá đỡ. Cây nến tự chế này được đốt cả hai đầu để tạo ra nhiều ánh sáng hơn. Mỗi cây mất 20 phút để cháy hết, và quãng thời gian đó trở thành một đơn vị đo lường.

3. Wear your heart on your sleeve

"Wear your heart on your sleeve" (mang trái tim ra ngoài tay áo) tương đương với thành ngữ "ruột để ngoài da" trong tiếng Việt.

Thời Trung cổ, các trận cưỡi ngựa đấu thương là sự kiện phổ biến và quan trọng. Các hiệp sĩ buộc lên tay dải ruy băng hoặc miếng vải có màu sắc liên quan đến cô gái mình yêu mến, công khai thể hiện trái tim mình đang hướng về ai.

4. Let the cat out of the bag

Người ta thường đùa rằng phụ nữ có thể giữ bí mật trong các nhóm nhỏ từ 10 đến 15 người. Đôi khi, một bí mật vô tình bị tiết lộ, không có chủ đích từ trước. Việc này được diễn tả là "let the cat out of the bag".

Thành ngữ có nguồn gốc từ khoảng những năm 1700, khi việc bán lợn phát triển mạnh. Những kẻ gian thời đó trà trộn một con mèo không có giá trị vào túi, thay cho con lợn đắt tiền. Khi trở về nhà, người mua mở túi, thấy con mèo nhảy ra ngoài mới biết bị lừa.