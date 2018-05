Nguồn gốc cách nói 'nổi cơn tam bành' trong tiếng Anh

Bright Side tổng hợp xuất xứ của bốn thành ngữ tiếng Anh quen thuộc trong cuộc sống hiện đại.

1. By hook or by crook

Đồng nghiệp vừa nói cho bạn biết một thông tin rất hấp dẫn, nhưng bạn không được tiết lộ với ai khác bằng bất cứ giá nào. Trong tình huống này, một người Anh sẽ nói "you should stay silent by hook or by crook".

Cụm từ "by hook or by crook" có nguồn gốc từ thời xa xưa. Những địa chủ cho phép dân thường đi bộ qua khu rừng của mình. Họ không được phép chặt cây nhưng có thể nhặt một số củi và cành cây bị rụng. Để làm điều đó, những người nông dân sử dụng cây gậy chăn cừu với cái móc (hook) ở đầu hoặc con dao cong (crooked knife) có hình dạng giống lưỡi liềm.

2. Fly off the handle

Tiếp tục ví dụ ở trên, trường hợp khả năng giữ bí mật "by hook or by crook" của bạn không tốt, đồng nghiệp có thể "fly off the handle", có nghĩa "nổi cơn tam bành".

Những năm 1800, rìu rất phổ biến trong đời sống. Tuy nhiên, những chiếc rìu được làm rất sơ sài, do đó chúng có thể bị văng ra khỏi cán (handle) trong khi sử dụng. Đó là ý nghĩa ban đầu của cụm từ "fly off the handle".

3. Cat got your tongue

Nếu một con mèo lấy mất lưỡi của bạn, bạn chắc chắn không thể nói được. Do vậy, cụm từ "cat got your tongue" dùng để chỉ một người im như thóc, thậm chí có phần đáng ngờ.

Cách diễn đạt này được cho là có xuất xứ từ thời Trung cổ, khi con người rất sợ phù thủy và các yêu thuật. Họ tin rằng việc đi ngang qua một phù thủy và con mèo ác quỷ của bà sẽ khiến bạn bị mất lưỡi. Con mèo "đánh cắp" lưỡi của những người nghèo là để họ không thể nói với bất kỳ ai việc nhìn thấy phù thủy.

4. Cost an arm and a leg

Cụm từ "cost an arm and a leg" hiện được dùng khá phổ biến, có nghĩa rất đắt đỏ.

Ở thế kỷ 18, những người muốn có một bức chân dung phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Vẽ thêm cánh tay và đôi chân được cho là tốn kém hơn nhiều so với việc vẽ mỗi phần trên cơ thể với chỉ khuôn mặt và cổ. Đó là nguồn gốc của cách nói này.