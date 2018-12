Hiệu trưởng ở Hải Phòng mất chức vì tư lợi

Chiều 11/12, UBND huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã họp, quyết định cách chức Hiệu trưởng trường THCS Đồng Minh đối với ông Lê Kim Đính do liên quan đến nhiều sai phạm, tái phạm nhiều lần. Ít ngày trước, Huyện ủy đã cách chức chi ủy viên, Bí thư chi bộ nhà trường đối với ông Đính.

Trước đó phụ huynh trường THCS Đồng Minh tố cáo ông Lê Kim Đính bắt ép tất cả học sinh học thêm, học hè và sinh hoạt hè, sai quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Đính chỉ đạo thu tiền dạy thêm của học sinh, nhưng lại bớt số tiết dạy để tư túi; ép học sinh khối 6-7 học võ, học trước ngày khai giảng...

Hè năm 2017, ông Đính tổ chức sát hạch bơi cho học sinh tại bể bơi trong khuôn viên gia đình, thu 100.000 đồng một em.

Trường THCS Đồng Minh Lê Kim Đính ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh

Ông Lê Kim Đính và vợ còn bị nhiều người dân tố cáo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua hội góp và vay tiền từ năm 2009 đến cuối năm 2014.

Cuối tháng 11, UBND huyện Vĩnh Bảo đã giao Ủy ban Kiểm tra huyện lập tổ công tác xác minh. Tổ này sau đó kết luận, nội dung tố cáo của phụ huynh và người dân là có cơ sở. UBND huyện đã họp hội đồng kỷ luật để xử lý.

Trao đổi với báo VnExpress, thượng tá Phạm Quang Thiện, Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện sau khi nhận được đơn thư tố cáo của người dân đã vào cuộc. Sau khi ông Đính bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, công an sẽ xem xét xử lý pháp luật.