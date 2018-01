Hàng trăm nghìn học sinh vùng cao phải nghỉ tránh rét

Từ ngày 29/1, không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc tràn xuống khiến nhiệt độ Lạng Sơn còn 6 -7, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 1. Sở Giáo dục phải cho tất cả học sinh mầm non, tiểu học nghỉ tránh rét. Các trường THCS, THPT được yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ dưới 7.

"Hơn 109.000 học sinh của 460 trường đã phải nghỉ học ba ngày qua. Trong đó hơn 9.200 học sinh THCS và gần 7.000 học sinh trường ghép tiểu học và THCS", chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục, ông Lưu Thành Lợi nói.

Số lượng học sinh khối THPT và Giáo dục thường xuyên nghỉ trong những ngày trời rét cũng tăng, lên hơn 500 em. Các trường THCS, THPT lùi thời gian vào lớp và hoãn hoạt động ngoài trời, hội thi... để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Học sinh tỉnh Yên Bái được bố trí chăn ấm để giữ sức khỏe trong những ngày giá rét. Ảnh: CTV.

Tỉnh Lai Châu có hơn 4.300 học sinh toàn khối tiểu học và mầm non huyện Sìn Hồ nghỉ tránh rét. Huyện có mức nhiệt thấp nhất tỉnh, chỉ 3-4 độ C vào sáng sớm, cao nhất dưới 10.

Phó giám đốc Sở Giáo dục Tẩn Mí Khé cho biết, những huyện khác dù nhiệt độ xuống thấp nhưng phụ huynh vẫn đưa con tới trường. Người dân nơi đây làm nhà lá trên rẻo cao nên rất lạnh, người lớn đi nương nên họ muốn đưa con tới trường để có người trông nom và được giữ ấm.

"Nhiều phòng học chưa kiên cố hóa nhưng cũng được dùng bạt che chắn, hoặc có trường dồn học sinh vào lớp kiên cố để tránh rét. Các nhà trường đều đốt lửa sưởi ấm, cố gắng tăng dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ", bà Khé nói.

Phó giám đốc Sở nhắc lại chuyện năm trước, nhiều phụ huynh trường mầm non, tiểu học ở huyện Sìn Hồ còn đề nghị nhà trường vẫn dạy học, để trẻ khỏi bị rét khi chơi lang thang quanh nhà.

Khối THCS, THPT của tỉnh phần lớn là trường bán trú nên học sinh vẫn duy trì sĩ số, đi học bình thường.

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Ô Quý Hồ, Sapa

Tuyết rơi ở huyện Sa Pa, Lào Cai. Video: Thanh Tuấn

Vân Hồ là một trong hai huyện có nhiệt độ thấp tỉnh Sơn La. Ba ngày qua, mức nhiệt ở đây luôn ở mức 3-4 độ C Tuy nhiên, theo Phó phòng Giáo dục huyện Giàng A Ký, 2/3 học sinh vẫn đến trường.

"Có 9 xã cho trẻ mầm non, 5 xã cho tiểu học và 3 trường THCS cho học sinh nghỉ. Đây đều là xã vùng cao, cả ngày duy trì 3-5 độ C", ông Ký nói.

Phó phòng Giáo dục giải thích, thời gian rét ở Vân Hồ thường kéo dài nhất tỉnh, nên nếu các trường nghỉ học theo đúng quy định sẽ không đảm bảo chương trình. Mặt khác, học sinh ở đây cũng đã quen với giá lạnh. Để đảm bảo sức khỏe cho người học, từ cuối tháng 12, các trường đã trải thảm, cấp giày dép cho học sinh.

Tỉnh Hà Giang hai ngày qua có nhiệt độ trung bình khoảng 6 độ, một số huyện như Đồng Văn mức nhiệt giảm sâu còn 1-3 độ. Sở Giáo dục đã cho học sinh nghỉ tránh rét. Chỉ huyện Mèo Vạc, theo Trưởng phòng Giáo dục Lâm Quang Hưng, có hơn 8.000 học sinh các cấp phải nghỉ. Những trường tổ chức dạy học, giáo viên luôn nhắc học sinh mặc đủ ấm và dừng hoạt động học tập ngoài trời.

Hai huyện rét nhất của tỉnh Lào Cai là Sa Pa và Bắc Hà trong ngày 31/1 đã cho học sinh mầm non và tiểu học, THCS ở xã vùng cao nghỉ tránh rét. Huyện Bắc Hà có trên 5.500 học sinh phải nghỉ học. Huyện Sa Pa vẫn có 23% trẻ mầm non đến trường. Nhiều điểm cao ở hai huyện này những ngày qua đã có băng giá, tuyết rơi, nhiệt độ ở mức 1-5 độ C.