Hà Nội lập tổ công tác giải quyết vụ thầy giáo dâm ô học sinh

Ngày 16/4, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Đình Lê (44 tuổi, giáo viên trường Tiểu học xã An Thượng A) để làm rõ hành vi dâm ô với học sinh. Ba ngày trước đó, lãnh đạo xã An Thượng A nhận được trình báo của phụ huynh về việc thầy Lê có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3. Thầy giáo cho một số học sinh nữ ăn kẹo, sau đó lợi dụng sờ vào vùng kín các cháu.