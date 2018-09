Giáo dục kiểu Mỹ tại trường Quốc tế Saigon Pearl

Chương trình giáo dục bậc Tiểu học của trường Quốc tế Saigon Pearl - ISSP (quận Bình Thạnh, TP HCM) được thiết kế theo tiêu chuẩn Mỹ (American Common Core State Standards) dựa trên 4 nền tảng cơ bản gồm học theo hình thức truy vấn, học dựa vào khái niệm, tập trung phát triển kỹ năng, trao quyền cho học sinh. Các phương pháp này nhằm giúp học sinh có thể tăng trải nghiệm, sự hiểu biết và kỹ năng ngôn ngữ của bản thân qua mỗi tiết học.

Phương pháp giáo dục khác biệt

Học sinh được khuyến khích đề xuất với giáo viên chủ đề mà mình muốn tìm hiểu. Giáo viên sẽ dẫn dắt, gợi ý cho các em bằng cách đặt những câu hỏi để học sinh giải đáp và cung cấp đầy đủ phương tiện hỗ trợ cho quá trình khám phá. Các em phải suy nghĩ, thử nghiệm các phương pháp để tìm câu trả lời. Càng nhiều ý tưởng được đưa ra, bài học sẽ càng sinh động.

Thầy cô luôn tôn trọng suy nghĩ của người học, không áp đặt quan điểm của chính mình mà chỉ phân tích những ưu điểm, hạn chế của từng khía cạnh. Kết thúc vấn đề, các em có thể tự phân tích, tổng hợp, đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy, theo sát các em trong các buổi học.

Chú trọng về cơ sở vật chất

Hiểu được trải nghiệm từ thực tế sẽ khơi gợi hào hứng tìm hiểu của người học, nhà trường trang bị cơ sở vật chất hiện đại gồm phòng học nhóm, thư viện với hơn 15.000 đầu sách, phòng thí nghiệm khoa học, thực hành vi tính... cho học sinh tương tác. Ngoài ra, trường còn có phòng chức năng (studio) để tăng hiệu quả giảng dạy các môn năng khiếu như nhạc kịch, thể thao, mỹ thuật...

Những chương trình giáo dục mang đậm dấu ấn của ISSP có thể kể đến như Smart Steps và Little Innovators thu hút sự quan tâm của phụ huynh trong và ngoài nước. Smart Steps thiết kế cho các em từ 18 tháng đến 4 tuổi giúp phát triển não bộ qua các kỹ năng vận động tinh, vận động thô. Little Innovators dành cho độ tuổi 5-11 rèn khả năng sáng tạo trong những lĩnh vực cơ bản như lắp ghép đồ chơi, quay phim, lập trình...

Những tiết học tại phòng thí nghiệm, phòng thực hành... tăng trải nghiệm cho học sinh.

Đánh giá sự tiến bộ

Nhà trường sử dụng hệ thống đánh giá MAP (Measure of Academic Progress) nhằm theo dõi tiến độ học tập và sự phát triển của học sinh. Các em tham gia 2 kỳ kiểm tra toán và kỹ năng ngôn ngữ vào học kỳ mùa hè, mùa thu. Đại diện trường Quốc tế Saigon Pearl cho biết, học sinh tại ISSP luôn đạt điểm cao hơn so với mức trung bình trên thế giới trong những năm qua.

Chứng nhận giáo dục quốc tế

Với thành tích giáo dục hơn 12 năm hoạt động, ISSP được chứng nhận đồng thời bởi 2 tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục uy tín CIS (Council of International School) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges). ISSP đã trải qua quá trình kiểm định khắt khe trong 18 tháng do các chuyên gia đánh giá có kinh nghiệm thực hiện sau nhiều chuyến khảo sát thực tế tại trường. Ngoài việc kiểm soát chất lượng chương trình học, các trường thành viên của CIS giúp học sinh hình thành tầm nhìn quốc tế, môi trường giáo dục đa văn hóa để tiến xa hơn trong học tập, công việc tương lai.

ISSP cũng đạt được chứng chỉ kiểm định từ NEASC - một trong 7 cơ quan đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục Mỹ. Chứng chỉ kiểm định NEASC là yêu cầu bắt buộc cho các trường áp dụng tiêu chuẩn giảng dạy Mỹ trên toàn thế giới. Với những chứng nhận quốc tế này, bảng điểm, học bạ, bằng tốt nghiệp của học sinh ISSP được công nhận tại các trường ở nhiều quốc gia.

Kim Uyên