4 kiểu khai bút đầu xuân của học trò Việt

Khai bút đầu xuân là một trong những nét đẹp truyền thống tự nghìn đời nay của người Việt. Theo tục lệ xưa, sau thời khắc giao thừa, khi đất trời vừa chuyển mình sang năm mới, trí thức đốt lư hương trầm bên bàn viết, thảo đôi câu đối. Đây được coi là việc làm bắt buộc để khởi đầu cho năm mới bình an, mọi sự tốt lành. Những chữ viết đầu tiên của năm mới phải do mình tự nghĩ, không sao chép bên ngoài, do vậy, mọi người thường viết tên tuổi, nơi ở của mình hoặc tự nghĩ ra đôi câu thơ, câu đối.

Ngày nay, phong tục khai bút đầu xuân đang có những biến tấu độc đáo để nét văn hóa gần gũi hơn, song vẫn giữ được mục đích và ý nghĩa tốt đẹp.

Khai bút đầu xuân trên facebook

Thay vì giấy hồng điều, ngày nay học trò Việtkhai bút đầu xuân trên facebook để cầu mong may mắn sẽ đến với bản thân và gia đình. Người lựa chọn viết "status" rồi "tag" tên người thân, bạn bè; có bạn lại viết "note" dài để chia sẻ cảm xúc trước thềm năm mới.

Viết chữ thư pháp trên smartphone

Ngày nay, học trò Việt còn khai bút đầu xuân trên màn hình rộng của smartphone. Bạn có thể chấp bút bằng phông chữ thư pháp hoặc tải bức ảnh, ghi chú thêm lời chúc để chia sẻ cho bạn bè. Với những ứng dụng thông minh, tục khai bút đầu xuân được lan tỏa rộng rãi đến bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Vẽ ra dự định trong năm mới

Vượt qua bài kiểm tra chạy 800m, chinh phục được anh chàng hay cô nàng nào đó, đỗ ngôi trường đại học mơ ước... là những dự định học trò thường vẽ ra vào giây phút chuyển giao năm cũ và mới. Khi thành tâm vạch ra những dự định sẽ thực hiện, bạn sẽ có động lực biến chúng thành hiện thực.

Làm bài tập Tết

Ngày mùng một Tết, nhiều học trò Việt chọn khai bút đầu xuân bằng cách ngồi làm bài tập để lấy “hên” với hy vọng sẽ giải quyết đống bài tập năm nay nhanh nhất có thể. Hành động này luôn được các ông bố bà mẹ ủng hộ và khen thưởng.

Học trò Việt ngày nay ngoài làm bài tập Tết trên giấy, còn khai bút trực tuyến bằng vài bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ để nhận lì xì Tết. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Hocmai.vn đều tổ chức “Khai test đầu xuân” nhằm tạo sân chơi cho học sinh tham gia và nhận quà lì xì đầu xuân.

An San