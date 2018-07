Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một năm học 2018-2019 với chủ đề Giữ trọn ước mơ. Số lượng mũ dự kiến 1,95 triệu chiếc sẽ được trao tới các em bắt đầu từ ngày 5/9.

Năm học 2018 - 2019, gần 1,95 triệu học sinh lớp một được tặng mũ bảo hiểm.

Đại diện ban tổ chức cho biết mục đích chương trình là nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Ông Toshio Kuwahara, Tổng Giám đốc HVN chia sẻ: "Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động đẩy mạnh giao thông an toàn tại Việt Nam và góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ trên cả nước".

Đại diện HVN đã trao những chiếc mũ bảo hiểm tượng trưng cho các em học sinh đại diện các vùng miền, dân tộc trên cả nước.

Theo báo cáo tổng kết sau 10 năm triển khai, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn thấp, mới chỉ ở mức 35-40%. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ thương tích do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em đang có xu hướng tăng cao thời gian qua.

Lễ công bố chương trình phối hợp trao tặng mũ bảo hiểm.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, nguyên nhân chính là do trẻ em ở lứa tuổi học sinh chưa có nhận thức đầy đủ về an toàn giao thông, sự an toàn của trẻ khi đi trên đường từ gia đình đến cộng đồng chưa được quan tâm đúng mực.

Thế Đan