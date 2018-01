University of Arts London nhận hồ sơ nhập học năm 2018

University of Arts London (UAL- University of the Arts London) là một trong 6 trường đại học tốt nhất thế giới về đào tạo Thiết kế & Nghệ thuật. Trường nhận hồ sơ nhập học kỳ tháng 9/2018 từ hôm nay đến tháng 5/2018. Tuy nhiên chỗ học có thể hết sớm hơn dự kiến và thường cạnh tranh rất cao khi đến gần deadline, bạn nên nộp hồ sơ sớm để đảm bảo chỗ học tại UAL.

Đối với hồ sơ từ Việt Nam hoặc học sinh Việt Nam ở các nước khác bạn có thể liên hệ với cô Lucy Lu - đại diện UAL tại Việt Nam qua điện thoại 09887 09698 hoặc lucy@ducanh.edu.vn.

Các chương trình đào tạo của University of Arts

Thiết kế 3D và thiết kế sản phẩm: Thiết kế 3D, Thiết kế chất liệu Ceramic, Thiết kế sản phẩm - trường CCA & CSM.

Phụ kiện, giày dép và đồ trang sức: Thiết kế trang sức, Thời trang túi xách và phụ kiện Cordwainers, Giày dép Cordwainers, Trang sức - trường CSM & LCF.

Hoạt hình, tương tác, phim ảnh và âm thanh: Hoạt hình, Điện ảnh và Truyền hình, Thực hành làm phim, Thiết kế Trò chơi, Illustration và Visual Media, Thiết kế giao diện và Thông tin, Nghệ thuật ghiết kế tương tác, Sự kiện trực tiếp và Truyền hình, Nghệ thuật âm thanh và thiết kế - trường LCC;

Kiến trúc và thiết kế không gian: Kiến trúc, dự bị đại học Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất và không gian, Thiết kế không gian - trường CSM, CCA, LCC.

Quản trị kinh doanh và khoa học: Quản lý thiết kế và cải tiến, thạc sĩ về Khoa học mỹ phẩm, Kinh doanh thời trang, Mua và bán trong lĩnh vực thời trang, Quản lý thời trang, Marketing trong lĩnh vực thời trang, Thương mại và nhãn hiệu thời trang, Quản lý sản phẩm thời trang quốc tế, thạc sĩ Quản lý sản phẩm quốc tế - trường LCC, LCF.

Truyền thông và thiết kế đồ họa: Dự bị đại học Thiết kế đồ họa, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế đồ hoạ truyền thông, Thiết kế định hướng nghệ thuật, Thiết kế đồ hoạ và Media, Thiết kế đồ họa nhận diện thương hiệu, Thiết kế thông tin và giao diện, Nghệ thuật thiết kế giao diện - trường CCA, CSM, LCC.

Curation và văn hoá: Quản lý, tổ chức triển lãm, Văn hoá, Phê bình và tổ chức triển lãm, Truyền thông trong lĩnh vực thời trang, Quản lý thiết kế và các nền văn hoá, Nghiên cứu về Media và văn hoá - trường CSM, LCC.

Thiết kế thời trang: Thiết kế thời trang hàng dệt kim, Thiết kế thời trang với tiếp thị, Thiết kế thời trang nam, Thiết kế thời trang nữ, In thời trang, May mặc, Thời trang đồ lót, Thiết kế thời trang, Thiết kế thời trang và phát triển, Công nghệ thiết kế thời trang, Cắt mẫu thời trang, Thời trang thể thao, Thời trang Dệt may - trường CSM, LCF.

Mỹ thuật: Vẽ, Sơn, Điêu khắc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - do CCA, CSM, LCC, WCA đào tạo.

Illustration: Dự bị đại học về Illustratio, Illustration, Thiết kế đồ hoạ, Illustration và Visual Media, Illustration lĩnh vực thời trang - trường CCA, CSM, LCC, LCF.

Báo chí, Quan hệ công chúng, truyền thông và xuất bản: Truyền thông thời trang, Quảng cáo, Báo chí, Tạp chí và xuất bản, Nghiên cứu truyền thông và văn hoá, Truyền thông Media, Báo ảnh và nhiếp ảnh tài liệu, Quan hệ công chúng và truyền thông, Báo chí lĩnh vực thể thao, Định hướng sáng tạo cho thời trang, Báo chí lĩnh vực thời trang, Media lĩnh vực thời trang, Quan hệ công chúng và truyền thông lĩnh vực thời trang, Sản xuất và tạo mẫu thời trang, Làm tóc và trang điểm thời trang, thạc sĩ Thực hành media và phê bình trong lĩnh vực thời trang - trường CSM, LCC, LCF.

Nhiếp ảnh: Nhiếp ảnh, Báo ảnh và tài liệu nhiếp ảnh, Nhiếp ảnh thời trang - trường CCA, LCC, LCF.

Dệt may và nguyên vật liệu: Thiết kế dệt may, Thời trang dệt may - trường CSM, CCA, LCF.

Kịch, điện ảnh và thiết kế trình diễn: Diễn xuất - Drama Center London, thạc sĩ Đạo diễn, Thiết kế và thực hành trình diễn, Điện ảnh và truyền hình, Thực hành làm phim, Sự kiện trực tiếp và truyền hình, Hiệu ứng 3D cho trình diễn và thời trang, Trang phục trình diễn, Làm tóc và trang điểm thời trang và hóa trang, Nhà hát & màn ảnh - trường CSM, LCC, LCF, WCA.

Yêu cầu đầu vào

Chương trình dự bị Nghệ thuật và thiết kế - chuyển tiếp lên cử nhân: tốt nghiệp THPT, IELTS 5.0, portfolio, phỏng vấn với trường.

Chương trình Foundation Degree - chuyển tiếp lên cử nhân: hoàn tất chương trình, IELTS 5.0, portfolio, phỏng vấn với trường.

Thạc sĩ: tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành liên quan, IELTS 6.5 (IELTS 7.5 đối với ngành Diễn xuất, 7.0 đối với ngành Quản trị đổi mới, Diễn xuất, Đạo diễn, Biên kịch), portfolio, phỏng vấn với trường.

Quy trình làm hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ cho đại diện trường tại Việt Nam để được nộp hồ sơ và lấy mã số sinh viên cũng như sắp xếp phỏng vấn với trường. Đại diện trường sẽ xin thư mời học cho sinh viên, sắp xếp nhà ở - xin visa - hướng dẫn trước khi bay.

Các mốc thời gian quan trọng:

STT Thời gian (dự kiến) Việc cần làm 1 Tháng 1-2/2018 Sinh viên nộp hồ sơ cho cô Lucy qua email: lucy@ducanh.edu.vn để chuyển hồ sơ cho trường, nhận mã sinh viên - chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với trường. 2 Tuần 1- 3 của tháng 3/2018 UAL phỏng vấn sinh viên ở Hà Nội, TP HCM. Cô Lucy sẽ gửi trước lịch phỏng vấn cho ứng viên. 3 Khoảng 2 tuần sau ngày phỏng vấn UAL thông báo kết quả phỏng vấn. Email thông báo sẽ được cô Lucy, UAL gửi tới sinh viên. 4 Tháng 4-5/2018 UAL gửi thư mời học có điều kiện cho những ứng viên được nhận học. Cô Lucy cũng sẽ cc email tới sinh viên. Sinh viên bắt đầu đăng ký sắp xếp nhà ở dưới sự hướng dẫn của cô Lucy. 5 Tháng 6-7/2018 Sinh viên gửi kết quả học tập IB, A level, THPT tới email lucy@ducanh.edu.vn. 6 Tháng 7-8/2018 UAL gửi thư mời học không điều kiện cho sinh viên. Cô Lucy cũng sẽ chuyển email tới sinh viên. Sinh viên nộp tiền đặt cọc cho UAL - gửi xác nhận thanh toán cho cô Lucy. Cô Lucy sẽ lấy CAS cho sinh viên để nộp hồ sơ xin visa. 7 Tháng 8/2018 Cô Lucy đăng ký cho sinh viên: - Khám sức khỏe tại Hà Nội, TP HCM; - Nộp hồ sơ vào văn phòng visa UK (bạn sẽ được phỏng vấn bởi nhân viên xét visa UK). 8 Cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2018 Visa được cấp và sinh viên bay tới UK, nhập học tại UAL. Sinh viên liên hệ với cô Lucy nếu có bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ: vé máy bay, nhập học muộn, vấn đề về chỗ ở…

Danh sách hồ sơ xin học: Những giấy tờ sau cần được scan từ bản gốc, bản scan phải rõ ràng (độ phân giải thích hợp là 200dpi).

STT Giấy tờ Ghi chú 1 Bảng điểm A level, IB, hoặc học bạ lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 Việt Nam Gửi bảng điểm mới nhất cùng với điểm A level, IB dự kiến. Tất cả giấy tờ này cần được xác nhận bởi nhà trường. 2 IELTS UKVI hoặc IELTS, TOEFL, PTE A Bắt buộc phải là chứng chỉ IELTS UKVI (liên hệ với cô Lucy để được hỗ trợ nếu bạn không biết rõ về chứng chỉ này), điểm tối thiểu 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5. Với các bậc học khác: IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE A. 3 Portfolio, bản vẽ - tác phẩm đã sáng tác 10-15 tác phẩm thể hiện được tốt nhất khả năng của bạn trong lĩnh vực mà bạn dự định học. Liên hệ cô Lucy nếu bạn cần hướng dẫn chuẩn bị portfolio. 4 Thư giới thiệu của thầy cô Thư giới thiệu từ giáo viên bộ môn xã hội hoặc ban giám hiệu nhà trường - gửi tới cô Lucy hoặc trực tiếp cho trường nếu học dự bị, 2 thư nếu học Ba, Ma. 5 Thư nguyện vọng Trình bày khả năng của bạn, mục tiêu - cam kết trong học tập. 6 Hộ chiếu Trang có ảnh và chữ ký. 7 Kết quả chương trình IB, A level, lớp 12 Việt Nam, đại học Gửi khi có kết quả này, dự kiến vào tháng 7/2018.

Đại diện của UAL tại Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn lên kế hoạch học tập, hướng dẫn quy trình, thủ tục làm hồ sơ, kiểm tra và hướng dẫn chuẩn bị portfolio, nhận hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, xin học - visa du học và hỗ trợ học sinh trong quá trình du học.

Liên hệ văn phòng đại diện Hà Nội: 54- 56 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng. ĐT: 024 3971 6229 TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1. ĐT: 028 3929 3995 Website: www.ducanh.edu.vn UAL website: www.arts.ac.uk/

(Nguồn: UAL)