Tư vấn chọn ngành học và cơ hội việc làm trong thời đại 4.0

Ngày hội du học là một trong những sự kiện tư vấn và tuyển sinh du học lớn nhất trong năm do IDP tổ chức, quy tụ hơn 70 trường đại học, cao đẳng và trung học hàng đầu của Australia, Canada, Anh, Mỹ và New Zealand. Sự kiện sẽ diễn ra tại 4 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

TP Thời gian Địa điểm Hà Nội 8h30-13h ngày 20/10 Lotte Hotel Hà Nội - 54 Liễu Giai, quận Ba Đình TP HCM 8h30-13h ngày 21/10 GEM Center - 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 Đà Nẵng 15h30-18h30 ngày 22/10 Novotel Hotel - 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu Cần Thơ 16h-19h ngày 24/10 TTC Hotel Premium Cần Thơ - 2 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều

Ưu đãi đặc biệt với tổng trị giá lên đến 11,5 triệu đồng cho học sinh - sinh viên nộp đơn nhập học tại sự kiện.

Khi tham gia sự kiện, phụ huynh và học sinh - sinh viên sẽ có cơ hội tham gia chuỗi hội thảo, với nhiều thông tin bổ ích về định hướng chọn ngành khi du học và nâng cao kỹ năng IELTS.

Hội thảo du học Australia với chủ đề “Định hướng ngành học trong thời đại 4.0 và cơ hội việc làm quốc tế” (tại tất cả các thành phố). Hội thảo du học Canada: “Chương trình SDS không cần chứng minh tài chính và những ngành học có nhu cầu nhân lực cao tại Canada” (tại TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ).

Hội thảo du học du học Anh với chủ đề “Vương quốc Anh & Ireland - Trải nghiệm khác biệt cho công dân toàn cầu”, sẽ giới thiệu chương trình work placement, exchange programs, giúp sinh viên tốt nghiệp tự tin cạnh tranh toàn cầu (tại Hà Nội).

Hội thảo IELTS "Khám phá bí quyết đạt điểm tối đa kỹ năng nói" (How to ace the IELTS speaking test) cùng giảng viên IELTS 9.0 Đặng Trần Tùng (tại Hà Nội) và chuyên gia IELTS của IDP Ross Stewart (tại TP HCM).

Học sinh - sinh viên còn có cơ hội giao lưu và nhận nhiều chia sẻ thiết thực từ các cựu du học sinh và chuyên gia tư vấn IDP về môi trường sống, học tập tại các nước cũng như các bước chuẩn bị hồ sơ.

Theo đại diện Công ty TNHH Giáo Dục IDP Việt Nam, sự kiện là cơ hội để học sinh - sinh viên trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn IDP và đại diện hơn 70 trường đại học, cao đẳng, trung học có uy tín trên thế giới. Tại đây, học sinh - sinh viên có thể tìm hiểu các khóa học, điều kiện nhập học và sở hữu nhiều chương trình học bổng giá trị.

Chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng trị giá lên đến 11,5 triệu đồng cho học sinh - sinh viên nộp đơn nhập học tại sự kiện. Trong đó bao gồm miễn phí nộp đơn xin nhập học giá trị 1-5 triệu đồng, tặng 1,5 triệu đồng phí dịch thuật và cơ hội nhận 5 triệu đồng vé máy bay (Số lượng có hạn và áp dụng có điều kiện). Học sinh - sinh viên cần mang theo bằng cấp, bảng điểm để nộp hồ sơ tại chỗ.

Ngoài ra, sinh viên sẽ nhận quà tặng trị giá 200.000 đồng khi đăng ký thi IELTS tại sự kiện và tìm hiểu, trải nghiệm thử sự khác biệt của kỳ thi IELTS trên máy tính. IDP hiện có 2 lựa chọn thi IELTS trên giấy và máy tính (Số lượng có hạn, áp dụng có điều kiện tại Hà Nội và TP HCM).

Học sinh - sinh viên mang theo bằng cấp, bảng điểm để nộp hồ sơ tại chỗ. Xem thêm chi tiết và đăng ký tham dự tại website IDP hoặc liên hệ 19006955 để được hỗ trợ.

Sinh viên có cơ hội tìm nhiều chương trình học bổng giá trị khi tham dự ngày hội du học.

IDP cung cấp dịch vụ hỗ trợ du học sinh chuẩn bị làm hồ sơ (đăng ký thi IELTS, tư vấn chọn trường, chọn ngành, chứng minh tài chính, xin thư mời nhập học, hướng dẫn đóng học phí, thủ tục giám hộ...). Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ học sinh sau khi nhận visa và lên đường du học (đặt vé máy bay, tìm nhà ở, mua bảo hiểm...) hoàn toàn miễn phí.

Hàng năm, IDP giúp hàng nghìn học sinh - sinh viên Việt Nam du học thành công và tiếp cận nhiều học bổng giá trị cao từ các trường uy tín hàng đầu thế giới. Trong năm 2017, tổng giá trị học bổng do IDP điều phối đạt trên 27 tỷ đồng. Trong quá trình làm hồ sơ, nhân viên tư vấn sẽ chủ động giới thiệu học bổng cho những hồ sơ tiềm năng, giúp học sinh có thể tiếp cận tối đa các chương trình học bổng từ nhiều trường.

IDP còn thường xuyên dành nhiều quà tặng hấp dẫn cho học sinh - sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng (từ 1/7 đến 30/9) hoặc ngay tại Ngày hội du học các nước.

IDP với gần 50 năm kinh nghiệm tuyển sinh quốc tế đã giúp đỡ hàng trăm nghìn học sinh du học tại các cường quốc hàng đầu về giáo dục. Tỷ lệ visa thành công tới 95%. IDP tư vấn hỗ trợ miễn phí giúp học sinh - sinh viên dễ dàng chọn được khóa học phù hợp theo khả năng và sở thích, cũng như nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục để chinh phục ước mơ du học.

Liên hệ các văn phòng tư vấn Công ty TNHH Giáo Dục IDP Việt Nam:

- TP HCM: GIC Tower, 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1. Điện thoại: (028) 3910 4205; 223 Hùng Vương, quận 5. Điện thoại: (028) 3835 0133

- Hà Nội: 30 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng. Điện thoại: (024) 3943 9739; 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Điện thoại: (024) 7308 7888

- Đà Nẵng: 96 Lê Lợi, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 388 9828

- Cần Thơ: Tầng 6 tòa nhà Hòa Bình, 14-16B Hòa Bình, quận Ninh Kiều. Điện thoại: (0292) 373 3667.

