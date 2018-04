Hội thảo du học tại Northeastern University, Mỹ

Với bề dày lịch sử từ 1898, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Boston, Northeastern University (NEU) luôn nằm trong top các trường đại học được mong ước nhất nước Mỹ. Năm 2016, trường xếp hạng 40 - nhóm trường hạng 1 cấp quốc gia. Trường nổi tiếng là một trong những đơn vị tiên phong tại Mỹ, cung cấp chương trình Co-op thực tập hưởng lương cho sinh viên.

NEU tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố Boston, Anh.

Năm 2014-2015, trường giới thiệu cho 10.395 sinh viên tham gia Co-op và hơn 50% sinh viên sau khi hoàn thành khóa Co-op được công ty nhận lại làm việc. Chương trình thạc sĩ của trường không yêu cầu GMAT/GRE - một điểm lợi lớn với tổng học phí chỉ tối đa 32.000 USD. Ngoài ra, trường còn chuẩn bị cho sinh viên hành trang để bước vào thế giới.

NEU cung cấp chương trình Co-op thực tập hưởng lương cho sinh viên.

Hai chương trình độc quyền tại NEU dành cho sinh viên Việt Nam:

Chuyển tín chỉ - lấy bằng đại học trong 21 tháng

Bachelor’s Completion của Northeastern University là cơ hội tốt cho sinh viên đang theo học các trường cao đẳng hay đại học, được chuyển tiếp toàn bộ tín chỉ sang Mỹ và hoàn tất chương trình cử nhân của NEU chỉ trong vòng 25 tháng. Với thế mạnh về Kinh tế và Công nghệ Thông tin, trường đào tạo sinh viên theo 4 chuyên ngành: Finance & Accounting; Leadership with a minor in Business; Management; IT.

Yêu cầu của trường đối với sinh viên rất đơn giản: đủ 32 tín chỉ bậc cao đẳng, đại học (trừ các môn thể dục, tiếng Anh đầu vào ESL, Quốc phòng, Đảng và môn C); GPA 2,25; IELTS 6.5/TOEFL 79/KiBT 79/PTE 53 (Có khóa ESL cho các bạn chưa có chứng chỉ tiếng Anh). Học phí chỉ từ 6.880 USD một học kỳ.

Học bổng 70% bậc thạc sĩ, tặng vé máy bay và phí phỏng vấn 800 USD

Đây là ưu đãi duy nhất dành cho đợt tuyển sinh chương trình thạc sĩ kỳ tháng 9 của Northeastern University - Boston campus. Cụ thể, ưu đãi áp dụng với tất cả sinh viên nộp hệ direct thạc sĩ kỳ mùa thu (Tháng 9) tại Northeastern University - Boston campus cho các chuyên ngành sau: Commerce & Economic Development; Corporate & Organizational Communication; Global Studies & International Relations; Informatics; Leadership; Non-profit Management; Project Management; Regulatory Affairs for Drugs, Biologics, and Medical Devices

Sinh viên được chi trả lại toàn bộ phí phỏng vấn visa 160 USD và hỗ trợ 650 USD tiền vé máy bay quốc tế từ Việt Nam đi Boston khi đậu Visa và nhập học vào trường.

Điều kiện chỉ cần thỏa yêu cầu đầu vào: GPA 2,5; IELTS 6.5 (no band 6.0)/ TOEFL 79 (Writing 20)/ KiBT 79 (Writing 20)/PTE 57; không cần GMAT, không cần kinh nghiệm làm việc, sinh viên tốt nghiệp đại học 3 năm vẫn nộp được. Học phí 16.000 USD một năm.

Ngoài ra, đối với các sinh viên đủ điều kiện sẽ nhận học bổng lên 70% học phí, trị giá 22.400USD. Chi tiết về yêu cầu của học bổng sẽ được thông báo tại hội thảo.

Trường chuẩn bị cho sinh viên hành trang để bước vào thế giới.

