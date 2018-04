Học bổng toàn phần 4 năm tại Học viện Du lịch IFT

Học viện du lịch công lập IFT (Institute for Tourism Studies) được QS World University Rankings xếp hạng hai châu Á và hạng 18 toàn cầu cho chuyên ngành Hospitality and Leisure Management trong năm 2017.

Trong năm học này, dưới sự tài trợ của chính phủ Macao, IFT dành ba suất học bổng cho sinh viên châu Á xuất sắc có mong muốn theo học chuyên ngành quản lý nghệ thuật ẩm thực (BA in Culinary Arts Management), di sản (BS in Heritage Management), khách sạn (BS in Hotel Management), kinh doanh ngành du lịch (BS in Tourism Business Management), sự kiện du lịch (BS in Tourism Event Management), tiếp thị và bán lẻ du lịch (BS in Tourism Retail and Marketing Management).

Institute for Tourism Studies (IFT) ra đời vào năm 1995 với nhiệm vụ quan trọng là đào tạo ra một đội ngũ nhân lực xuất sắc phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực du lịch, không chỉ của riêng Macao mà còn cho cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Học bổng bao gồm 100% học phí (tương đương 100 triệu đồng), 100% phí nhà ở (tương đương 90 triệu đồng), 12 tháng sinh hoạt phí (tương đương 120 triệu đồng). Học bổng có giá trị trong năm học đầu tiên và sẽ được xét duyệt cho các năm học tiếp theo nếu sinh viên đạt điểm trung bình học tập (GPA) từ 3.0.

Tuy nhiên, học bổng sẽ không còn hiệu lực nếu sinh viên vi phạm một trong các trường hợp gồm hủy bỏ hoặc gián đoạn việc học tại IFT, trượt một môn học, bị điểm trừ hạnh kiểm.

IFT được công nhận về chất lượng giáo dục bởi Tổ chức du lịch thế giới Liên Hợp Quốc.

Điều kiện xét học bổng gồm học sinh khá - giỏi, vượt qua được vòng phỏng vấn online (bằng tiếng Anh). Ngoài ra, ứng viên sẽ được cộng thêm điểm trong quá trình xét duyệt học bổng nếu đạt được một trong các thành tích sau đây

Tài năng (không giới hạn)

- Thể thao (trượt băng, cờ vua, bơi lội, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, wushu, đấu kiếm...).

- Nghệ thuật (ca hát, hợp xướng, khiêu vũ, hội họa, thư pháp...).

- Các kỹ năng khác (đàm phán, sử dụng nhạc cụ...)

Ứng viên đạt các giải thưởng cá nhân hay theo nhóm trong các kỳ thi liên trường, khu vực hay quốc tế sẽ được tính điểm cộng như sau:

Giải thưởng đạt được % điểm cộng Huy chương vàng 10 Huy chương bạc 9 Huy chương đồng 8 Giải nhất 7 Giải nhì 6 Giải ba 5

Chương trình học liên quan chuyên ngành

Nếu trong thời gian học tại THPT, ứng viên từng tham gia chương trình học liên quan đến du lịch hoặc khách sạn sẽ được 5% điểm cộng trên tổng điểm cuối cùng.

Thư giới thiệu từ hiệu trưởng

Ứng viên đến từ các quốc gia ngoài Macao sẽ được 5% điểm cộng trên tổng điểm cuối cùng nếu nhận được thư giới thiệu từ hiệu trưởng của trường đang hay đã học.

Hạn nộp hồ sơ vào ngày 31/7.

Thời gian phỏng vấn: trong vòng hai tháng sau (nếu ứng viên đạt yêu cầu).

Thời gian nhận kết quả: trong vòng một tháng sau khi phỏng vấn.

Liên hệ Công ty cổ phần tư vấn du học CONEFF Việt Nam Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM.

Điện thoại: 08 28 3930 9096.

Hotline: 0888 265 266.

Email: info@coneff.edu.vn.

Website: coneff.edu.vn.

(Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn du học CONEFF Việt Nam)