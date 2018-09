Cơ hội nhận học bổng từ 35 trường đại học New Zealand

Tại triển lãm “5 giờ săn học bổng New Zealand”, học sinh và sinh viên hiểu rõ hơn cách viết CV, trả lời phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ... để nhận học bổng ngay từ lần đầu. Bạn trẻ có thể xác định cơ hội phù hợp với khả năng, trình độ, ngành nghề đam mê. Nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội, cộng thêm kinh nghiệm bản thân, phụ huynh cùng con lựa chọn ngành học, hướng đi tốt thông qua chương trình.

Nhiều học viện, đại học, cao đẳng, phổ thông của New Zealand dành nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên. Nelson Malborough Institute of Technology (NMIT) trao ngay học bổng 5.000 NZD (trị giá 80 triệu đồng), Ara Institute of Cantebury tặng học phí 4 tuần học tiếng Anh khi ghi danh tại sự kiện. Auckland University, Waikato University, Massey University mang đến các suất học bổng 10.000-25.000 NZD (trị giá 160-400 triệu đồng) cho chương trình cử nhân và sau đại học.

Học sinh giỏi có thể xin được học bổng 2.000-4.000 NZD của các trường phổ thông như Auckland Grammar School, Whanganui High School, St Bede College, Wellington High School. Wellington Girl High giảm 15% học phí. Các bạn có thể mang theo hồ sơ gồm CV, bảng điểm, bằng cấp, chứng chỉ liên quan để tăng cơ hội giành học bổng.

Đại diện các trường danh tiếng tại New Zealand trực tiếp chia sẻ, giải đáp thắc mắc về học bổng, học phí, cơ hội nghề nghiệp.... tại triển lãm.

Hơn 35 đại diện các trường tư vấn lộ trình du học ngay từ bước chuẩn bị cơ bản như chứng chỉ ngoại ngữ cần thiết, lựa chọn ngành, trường phù hợp, hoàn thiện thủ tục hồ sơ, phỏng vấn visa. Du học sinh chia sẻ thực tế kinh nghiệm, khó khăn trong hành trình du học và giải pháp khắc phục. Vấn đề định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm tại NewZealand cũng được giải đáp chi tiết.

Bên cạnh học sinh, phụ huynh hiểu rõ hơn cuộc sống, giúp con chuẩn bị hành trang, giải quyết các vấn đề tại nước lưu trú. Triển lãm còn đem đến thông tin về chính sách visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế. Tất cả sẽ gói gọn, dễ hiểu trong “5 giờ săn học bổng New Zealand”.

Tham dự tư vấn cùng mỗi trường, các bạn được dán một sticker chứng nhận. Với 3 sticker trở lên, bạn sẽ được tham gia trò chơi vòng quay may mắn nhận voucher giảm giá vé máy bay, quà lưu niệm New Zealand.

Du học sinh tại New Zealand học tập trong môi trường giáo dục chất lượng quốc tế, dễ dàng xin việc ở nhiều nước, hưởng chính sách hỗ trợ tốt.

Chương trình diễn ra vào 8h-13h30 ngày 22/9 tại Intern Continental Sai Gon, 39 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM và ngày 23/9 tại Lotte Hotel Ha Noi, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Đăng ký tại link. Xem thêm thông tin tại đây.

Kim Uyên